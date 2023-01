Napoli, Giuntoli cala l’asso: Lozano se ne va, c’è già il sostituto

Il messicano Lozano potrebbe partire ma il Napoli non si farà trovare impreparato perché il ds Giuntoli ha già scelto il suo sostituto

La sconfitta con la Cremonese ai calci di rigore negli ottavi di finale di Coppa Italia non ha scalfito l’umore della squadra di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è già proiettato sul derby di sabato contro la Salernitana. Una sfida parecchio complicata. I granata, dopo aver sollevato dall’incarico e richiamato Davide Nicola subito dopo, devono dare risposte in seguito alla pesante sconfitta contro l’Atalanta.

Il presente immediato cozza con quello a medio termine. Ed è lì che è proiettata la concentrazione di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo è al lavoro per formare un Napoli ancora più forte nel prossimo campionato. Il dirigente fiorentino ha già individuato un rinforzo. L’arrivo del giocatore andrà a sopperire alla partenza di uno degli elementi d’attacco di Spalletti.

Calciomercato Napoli, Lozano può partire in estate: il sostituto del messicano sarà lo spagnolo Adama Traoré del Wolverhampton

Il Napoli continuerà a muoversi sul mercato pure nella prossima estate, così come fatto in quella scorsa. Il progetto degli azzurri non si fermerà e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è impegnato nell’individuare i profili con cui sostituire i possibili partenti.

Tra coloro i quali potrebbero lasciare il Napoli al termine di questo campionato, come spiegato da ‘il Mattino’, c’è il messicano Hirving Lozano. Il giocatore ex PSV ha un contratto fino a giugno 2024 e un salario alto. La sua partenza pertanto è un’opzione concreta anche alla luce del fatto che il nuovo tetto d’ingaggio imposto dalla società è di 3.3 milioni a calciatore.

Gli azzurri, in caso di partenza di Lozano, hanno comunque già rintracciato il possibile sostituto. La società del presidente Aurelio De Laurentiis, scrive ancora il quotidiano napoletano, punta con decisione lo spagnolo Adama Traoré, attaccante in scadenza di contratto con il Wolverhampton. Il giocatore classe 1996 è sceso in campo 22 volte fino a questo momento nella stagione in corso tra tutte le competizioni – Premier League, Emiretes FA Cup e Carabao Cup – siglando due reti. Il calciatore è diventato famosissimo sui social negli anni scorsi per il suo fisico scolpito.