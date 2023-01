“Squadra scarsa”: Napoli, sospiro di sollievo per Spalletti

Arriva il commento dell’ex calciatore del Napoli sulla squadra che fa tirare un sospiro di sollievo a Luciano Spalletti

Il Napoli sabato sfiderà la Salernitana nel derby campano che vedrà chiudersi il girone d’andata della Serie A. La possibilità di chiudere a 50 punti è molto concreta. Un cammino quasi netto, solo Fiorentina, Lecce e Inter hanno strappato punti ai partenopei. Sarà una partita complicata, perché i granata vogliono assolutamente fermare la corsa della capolista. Come del resto ha fatto la Cremonese in Coppa Italia, che dopo il 2-2 dei 120′ ha vinto ai calci di rigore per l’errore decisivo di Stanislav Lobotka.

Un passo falso inaspettato, che vede i partenopei avere oggi solo due competizioni a disposizione. Un incidente di percorso, certo, perché in caso di vittoria contro la Salernitana, tutto sarà ‘dimenticato’. E della sconfitta con la Cremonese ha parlato un grande ex del Napoli, il centrocampista Alemao, che qualcosina con la maglia azzurra nel corso della sua carriera ha vinto.

Napoli, il parere di Alemao sulla sconfitta con la Cremonese

Alemao, ex centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Legends: ci vediamo a Napoli‘ in onda su Canale 8: “E’ capitato anche a noi di perdere contro squadre nettamente più scarse di noi. Si può perdere lo stesso, anche se hai un allenatore che non sbaglia la formazione e mette tutti nei ruoli giusti. E’ troppo cambiare 8-9 giocatori a partita, però le occasioni per il Napoli ci sono state. E’ così il calcio”. Parole chiare, che mettono in evidenza il valore della rosa dei partenopei anche quando non giocano i titolarissimi di Spalletti.

In ogni caso, l’uscita dalla Coppa Italia può danneggiare un po’ l’allenatore dei partenopei. Perché aveva l’occasione per far ruotare dei giocatori, dare la possibilità di collezionare minuti a chi ha giocato di meno. Come per esempio Zerbin e Gaetano, che contro la Cremonese hanno giocato e disputato una buona prestazione.