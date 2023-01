Napoli, la moglie del top player fa impazzire i tifosi: che dichiarazione!

La moglie del top player del Napoli fa impazzire i tifosi partenopei con una vera e propria dichiarazione d’amore per la città

L’opinione delle mogli e delle compagne dei giocatori sono molto importanti. Fanno parte della serenità umana del calciatore, che per il bene della sua famiglia può anche decidere di restare o andare via. Possono nascere delle polemiche in seguito a disavventure, ma anche vere e proprie storie d’amore con la città. E’ il caso, per esempio, di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è al Napoli dal 2017, è uno dei più ‘anziani’ del gruppo di Luciano Spalletti e all’ombra del Vesuvio si sente a casa.

La scorsa state era, però, stato vicino all’addio. Si era fatto avanti il West Ham con una grande offerta per lo stesso Zielinski e per il Napoli. Un’offerta poi rispedita al mittente, anche se c’è ancora un contratto in bilico, visto che il centrocampista polacco è in scadenza nel 2024 e in caso di mancato rinnovo, la società dovrà venderlo. C’è ancora tempo per invertire la rotta, molto dipenderà anche da come si concluderà la stagione.

Napoli, le parole di lady Zielinski che fanno impazzire i tifosi

Laura Slowiak, moglie di Piotr Zielinski, ha parlato ai microfoni di Dobry TVN, tv polacca: “Napoli è un posto meraviglioso, la nostra più grande avventura nella vita. Tutte le cose che ci sono successe qui, le persone fantastiche intorno a noi sul quale possiamo contare… Quando Piotr è stressato ed emozionato, devi sostenerlo ancor di più. Allo stadio senti l’adrenalina, sono orgogliosa di lui ogni volta che gioca una super partita. Sono orgogliosa di lui e della sua vita a Napoli”. Parole bellissime, che mettono in mostra anche un lato umano per i calciatori e le loro famiglie, spesso dimenticate dai tifosi.

Ma con queste parole, la signora Zielinski ha fatto avvicinare ancor di più il centrocampista polacco al proprio pubblico. Le sue ultime prestazioni sono state un pochino sottotono rispetto alle sue potenzialità, ma è un elemento fondamentale per Spalletti.