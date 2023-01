🚨 “Rischio forfait con la Salernitana”: Napoli, allarme per Spalletti

Si prepara la sfida tra Salernitana e Napoli. Scatta l’allarme in casa azzurra per Luciano Spalletti, uno dei titolari rischia il forfait.

Il Napoli si prepara alla prossima sfida contro la Salernitana. Match di importanza rilevante, considerando che arriva dopo la roboante eliminazione degli azzurri dalla Coppa Italia. La Cremonese ha portato a casa il bottino grosso dal ventre del Diego Armando Maradona, lasciando cosi il pubblico azzurro con l’amaro in bocca. Ora sta al Napoli stesso cercare di porre rimedio e ripartire subito con una vittoria.

L’impegno sulla carta è ampiamente alla portata, ma la sfida contro la Salernitana nasconde delle insidie non da poco. La squadra del presidente Iervolino ha attraversato una vera e propria tempesta con l’esonero di Davide Nicola dopo l’ultima sconfitta contro l’Atalanta. Il tutto è rientrato nell’arco di pochi giorni, con l’allenatore che è stato richiamato per proseguire l’avventura sulla panchina della compagine campana.

Napoli-Salernitana, forfait e grande rischio per Spalletti

Gli azzurri si avvicinano a questo impegno cosi importante con un grande dubbio: la presenza di Kvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano ha saltato la sfida contro la Cremonese per influenza, non comparendo nemmeno nella lista dei convocati. Un’assenza che ovviamente pesa nelle economie di gioco, e che potrebbe prolungarsi anche per il derby campano.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, il numero 77 azzurro ieri ha lavorato in palestra ed è ancora debilitato. Il match è in programma sabato, ed è possibile che Spalletti debba rinunciare a lui e puntare su Elmas, il tutto soprattutto se il georgiano dovesse non riuscire a svolgere allenamenti in gruppo in vista della partita. Insomma, una gatta da pelare per Spalletti che avrà bisogno di grande concentrazione per evitare un contraccolpo psicologico dopo la sconfitta con la Cremonese. Certo, il Napoli ha già dovuto rinunciare al georgiano prima della sosta, ed i risultati non sono stati negativi. Quest’ultima è un’altra speranza sulla quale, ovviamente, poggia le basi lo stesso Luciano Spalletti in vista del prossimo impegno di campionato.