“Trattativa completata”: Napoli, siamo ai dettagli. Salti di gioia per i tifosi

Non solo campionato in casa Napoli. La squadra di Luciano Spalletti lavora anche sul calciomercato in attesa di nuovi rinforzi.

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà domani alle ore 18 la Salernitana nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono impegnati in un match delicato, ma un successo contribuirebbe a tranquillizzare i tifosi in chiave campionato. Fino ad ora la capolista ha dominato ed ha un netto vantaggio su tutte le rivali.

Il club azzurro è stato, nonostante tutto, uno dei club più attivi sul mercato. Gli azzurri hanno chiuso lo scambio con la Sampdoria tra l’esperto Bereszynski e il giovane Zanoli, quest’ultimo ceduto in prestito secco al club blucerchiato. La società ha come obiettivo perfezionare la rosa con piccoli rinforzi in ogni reparto.

Negli ultimi giorni si è discusso riguardo la questione del secondo portiere ed il mercato del Napoli è pronto a sbloccarsi. Come riporta il collega di Sportitalia Alfredo Pedullà la trattativa per lo scambio tra Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu tra gli azzurri e la Fiorentina è ormai ai dettagli e lo scambio è una formalità. Sirigu è stato convocato per Salerno, ma ormai l’affare è in dirittura d’arrivo.

Napoli-Gollini, le ultime di mercato

L’estremo difensore azzurro sarà convocato per Salerno e per questo motivo c’era stata qualche perplessità sulla chiusura della trattativa. Pedullà ha fatto chiarezza sulla buona riuscita dell’affare: “Sirigu è stato convocato, ma questo non cambia nulla. La trattativa è stata completata martedì scorso, non c’è nessun problema a riguardo”.

Il giornalista ha poi proseguito: “Gollini sarà azzurro dopo questo weekend, Sirigu sarà viola e Commisso rileverà lo stesso contratto del Napoli per l’estremo difensore sardo. Un contratto fino al prossimo giugno”. Dopo la trattativa Bereszynski la società partenopea chiude così un altro colpo e si garantisce un portiere emergente e di talento che può giocarsi il posto con Alex Meret”.