“Ha esagerato…”: Napoli, che batosta! La bocciatura su Spalletti è netta

Il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato domani a Salerno. La squadra vuole riscattare la clamorosa eliminazione in Coppa Italia.

Il Napoli di Luciano Spalletti non è ormai più una sorpresa ma è probabilmente la più grande realtà di questa serie A. Il club partenopeo ha raggiunto la vetta nonostante qualche perplessità di troppo con la società che ha spiazzato tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori. Il capocannoniere della Serie A Victor Osimhen è stato poi l’uomo in più di questo club ed ha trascinato gli azzurri in vetta alla classifica.

Attualmente il Napoli è a +9 sul Milan e +10 su Inter e Juventus ed è reduce dal clamoroso 5 a 1 contro la Juventus. Il bomber nigeriano è andato a segno per la prima volta con una big ed ha sfatato ogni critica. Ora gli azzurri sono attesi da un match non semplice, domani alle ore 18 affronteranno all’Arechi la Salernitana.

Il giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo ed ha parlato di tanti temi relativi al club partenopeo. Il giornalista ha parlato cosi su Salernitana-Napoli: “Gli azzurri non devono avere paura ma rispetto, la squadra di Nicola è reduce dal 2 a 8 di Bergamo e sono sicuro che i calciatori daranno tutto. L’eliminazione in Coppa? Forse eccessive rotazioni da parte di Spalletti, ha esagerato con i cambi e le responsabilità sono da trovare li’”.

Napoli e gli elogi ad Osimhen

Il giornalista ha poi commentato la situazione del calciomercato in Italia e nel resto d’Europa. Nello specifico ha parlato della Premier League e degli acquisti ‘folli’ di questi giorni delle big inglesi. Jacobelli ha continuato: “La Premier vive in una dimensione diversa, hanno speso cifre folli già a gennaio. Si parla di mezzo miliardo di euro e la squadra non sta neanche andando benissimo”.

Da qui gli elogi al Napoli e ai suoi calciatori: “Il Napoli è stato bravo a comprare con competenza, lo dimostrano diversi calciatori. Basti pensare anche ad Osimhen e, se guardiamo gli altri, non può valere meno di 100 milioni di euro”. Il capocannoniere della Serie A continua a dare spettacolo con grandi prove e sicuramente potrebbe essere un uomo mercato nella prossima sessione estiva di calciomercato.