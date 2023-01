Occhio Napoli, ecco l’erede di Kvaratskhelia: a breve sarà ufficiale

Giornata di vigilia per il Napoli, occhio alla notizia sull’erede di Kvaratskhelia: arriva l’indiscrezione, presto sarà ufficiale.

Ancora ventiquattro ore e poi sarà fischio di inizio all’Arechi di Salerno. Ad attendere il Napoli di Luciano Spalletti ci sarà una formazione ferita e vogliosa di rifarsi dopo la pesante (e storica) umiliazione in campionato contro l’Atalanta. Il caos generatori poi attorno alla panchina di Nicola non ha certo aiutato. E ora la Salernitana potrebbe aver accumulato ancor più rabbia ed orgoglio in vista di un derby che giù di per sé non aveva bisogno di troppe motivazioni extra.

Dalla sua, il Napoli dovrà fornire una risposta netta dopo l’incidente di percorso avuto contro la Cremonese. L’eliminazione a sorpresa in Coppa Italia ha un po’ smorzato gli animi della piazza, ancora accesi come fiaccole per il 5-1 rifilato in campionato alla Juventus. E anche per aver ritrovato un Kvaratskhelia in formato Champions. A complicare le cose, ora, l’influenza ha tenuto bloccato il georgiano nel corso della settimana e domani non partirà per Salerno al seguito della squadra. Come annunciato e ufficializzato proprio da Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Salernitana-Napoli, Spalletti ha scelto l’erede di Kvaratskhelia: sarà Elmas, il motivo

Ragion per cui, il tecnico di Certaldo è chiamato a correre ai ripari e a pescare nuovamente dalla propria panchina. Per raccogliere l’eredità del georgiano, però, il trainer azzurro avrebbe già individuato il nome giusto: quello di Eljif Elmas. Ad anticipare tutti è la redazione di ‘Sky Sport’, che annuncia senza troppe esitazioni che sarà il macedone a sostituire Kvaratskhelia, rimasto ai box per influenza.

Una scelta che, dunque, si appresta ad essere ufficiale domani alla diramazione delle formazioni. Elmas sarà l’ala sinistra del Napoli, come ormai si è abituato a fare negli ultimi anni. Soprattutto decidendo match delicatissimi di questo campionato, come contro Atalanta, Udinese, Sampdoria e non solo. Per l’ex Fenerbahce, quella di domani sarà l’ennesima prova importante: dopo un avvio di campionato ai margini, Elmas ha finalmente conquistato un posto di rilievo nelle rotazioni di Spalletti.