❌ Salernitana-Napoli, ufficiale la tegola: resta a casa con Kvaratskhelia

Napoli, attenzione alle ultime che arrivano a ridosso della Salernitana. Non solo Kvaratskhelia, Spalletti perde un altro big per l’Arechi.

Giornata di vigilia per il Napoli, che in conferenza stampa ha presentato la trasferta dell’Arechi con le parole di Luciano Spalletti. Il tecnico degli azzurri ha fatto il punto sul momento di forma dei suoi, interrottosi in Coppa Italia con la clamorosa eliminazione contro la Cremonese. Un qualcosa che ha sorpreso i tifosi partenopei, con lo stesso trainer di Certaldo che ora ha invitato la sua squadra a ritrovare la massima attenzione in vista del focoso derby contro la Salernitana.

Conferenza stampa, però, dove Luciano Spalletti ha anche e soprattutto annunciato l’assenza di Kvaratskhelia. Il georgiano non partirà al seguito della squadra per la trasferta dell’Arechi, saltando la seconda gara di fila dopo quella di Coppa contro i grigiorossi. Colpa di una violenta sindrome influenzale, che ha non ha permesso all’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi di allenarsi regolarmente. E che ora ne ha impedito un pronto rientro in vista di questa ultima giornata del girone d’andata. Eppure, le brutte notizie per i tifosi del Napoli non sono ancora finite: un’altra tegola è appena divenuta ufficiale.

Non solo Kvaratskhelia: Napoli, ufficiale un’altra tegola per Luciano Spalletti

Secondo quanto riportato dal report quotidiano dell’allenamento azzurro, Juan Jesus non ne è uscito al meglio. Come notificato dalla stessa SSC Napoli, il brasiliano: “[…] non prenderà parte alla trasferta di Salerno in seguito ad un trauma contusivo subìto nel corso dell’allenamento di rifinitura”. Una brutta tegola per Luciano Spalletti, che in un colpo solo perde anche uno dei suoi leader difensivi e dello spogliatoio.

Seppur era previsto il rientro della coppia Rrhamani-Kim dal primo minuto, Juan Jesus resta una presenza di cui il Napoli preferirebbe non farne a meno. Non solo per la sua esperienza, ma anche e soprattutto per la solidità che l’ex Inter e Roma ha dimostrato di poter esprimere persino come subentrante. E invece, il brasiliano resterà a casa alla pari di Kvaratskhelia, costretto com’è a dover fare il tifo per i suoi compagni dal divano.