Salernitana-Napoli, colpo di scena per i tifosi: sorpresa all’Arechi

Salernitana-Napoli, occhio al colpo di scena che sarà una vera e propria sorpresa per tutti i tifosi presenti all’Arechi: ecco quale.

Meno di qualche ora e sarà fischio di inizio tra Salernitana e Napoli. I granata si preparano ad ospitare la capolista, dopo aver rimediato un umiliante e storico 8-2 in terra bergamasca. E soprattutto, dopo aver vissuto una settimana molto travagliata, prima con l’esonero di Davide Nicola e poi con il suo ritorno sulla panchina qualche giorno dopo. Per il Napoli, invece, il terreno dell’Arechi dovrà essere il terreno di risposta: l’eliminazione contro la Cremonese brucia ancora, ma bisogna subito mandare un nuovo messaggio al campionato.

In terra granata, però, il match si preannuncia tutt’altro che semplice. Non solo per tutte le motivazioni extra che si preparano ad alimentare questo derby, ma anche per l’essere di per sé una sfida tra due acerrime rivali (dal punto di vista sportivo). Un qualcosa molto sentito sia dai tifosi di Salernitana e Napoli, seppur quelli azzurri non saranno presenti nel settore ospiti a causa del divieto di due mesi, nato e occorso dopo gli scontri sull’Autostrada del Sole con gli ultras della Roma. Eppure, all’Arechi di Salerno, una sorpresa per ambedue le tifoserie è prevista.

Salernitana-Napoli, attenzione alla sorpresa per i tifosi: l’indiscrezione per la gara dell’Arechi

Lo scorso anno, però, l’impianto di Salerno fu teatro di alcuni episodi di inciviltà e aggressione da ambedue le tifoserie. E anche quest’anno l’allerta è al massimo, nonostante l’interdizione al settore ospiti per i residenti nella provincia di Napoli. Anche perché sono previsti tanti supporters azzurri ‘infiltrati’ nei vari settori dell’Arechi. E questo ha portato le autorità competenti a svolgere già un lavoro di prevenzione per evitare eventuali disordini.

Di qui, la sorpresa rivelata dall’edizione odierna de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’. Affinché vengano evitati nuovi episodi a rischio, oggi ci saranno delle zone di cuscinetto nelle tribune per tutti i sostenitori del Napoli che hanno acquistato il biglietto, in quanto residenti nella provincia salernitana o nelle altre regioni di Italia.