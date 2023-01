Colpo di scena Salernitana-Napoli, mani nei capelli per i tifosi

Poche ore al fischio di inizio di Salernitana-Napoli, ma occhio al colpo di scena: i tifosi hanno già le mani tra i capelli.

Poche ore al fischio di inizio di Salernitana-Napoli. Gli azzurri sono pronti a scendere in campo contro la formazione allenata e guidata da Davide Nicola, seppure qualche assenza di troppo. L’indisponibilità di Kvaratskhelia e Juan Jesus sono solo alcune di quelle che vivrà questo derby campano, che dovrà fare i conti anche con tante assenze tra le fila dei granata. Eppure, il clima si preannuncia caldissimo sugli spalti dell’Arechi, nonostante la mancanza dei tifosi ospiti napoletani.

Clima caldissimo che porterà la Salernitana a dare il cento per cento in una sfida ad alto coefficiente di difficoltà come quella contro il Napoli capolista. Tra i granata c’è una voglia matta di reagire dopo l’8-2 incassato a Bergamo contro l’Atalanta. E soprattutto una voglia matta di dimostrare il proprio attaccamento alla panchina del ritrovato Nicola, grazie ad una prestazione maiuscola. Per questo gli uomini di Luciano Spalletti dovranno fare grande attenzione, anche se le insidie per gli azzurri e i suoi tifosi potrebbero arrivare a sorpresa da fattori esterni al rettangolo di gioco.

Clamoroso Salernitana-Napoli, si rischia il rinvio: ecco il motivo

Fattori esterni legati esattamente all’allerta meteo che ormai ha avvolto e colpito tutta la Campania. Secondo quanto riportato dall’edizione online de ‘Il Mattino’, Salernitana-Napoli è a rischio rinvio a causa dell’incubo maltempo. Il match potrebbe subire qualche slittamento o addirittura un rinvio totale, visto che il terreno di gioco risulterebbe in condizioni tutt’altro che giocabili. Secondo le prime informazioni raccolte in loco, addirittura il pallone non riuscirebbe a rimbalzare regolarmente a causa della forte pioggia.

Mani nei capelli e ansia, dunque, per i 18mila tifosi presenti all’Arechi e per i tanti che la seguiranno da casa. Sia Napoli che Salernitana scalpitano per giocare questa partita, ma attenzione alle ultime che arrivano dal meteo. A breve si avranno ulteriori aggiornamenti circa un rinvio per maltempo o meno. Si naviga a vista.