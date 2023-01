Salernitana-Napoli, Spalletti spiazza i tifosi: il doppio cambio è ufficiale

Si giocherà tra pochi minuti l’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Il Napoli affronta la Salernitana di Nicola.

Tra poco meno di un’ora andrà in scena all’Arechi il match valido per la diciannovesima giornata di Serie A tra Salernitana e Napoli. Un match molto atteso da ambo le parti e vedrà protagoniste le uniche due squadre della Serie A della regione Campania. I padroni di casa vogliono reagire e arrivano al match dopo una settimana molto particolare.

Il tecnico granata Davide Nicola è stato esonerato dopo il clamoroso 8 a 2 subito domenica scorsa contro l’Atalanta, la società lo ha prima mandato e successivamente lo ha incredibilmente richiamato in panchina. Ora i padroni di casa vogliono rinfrancare i propri tifosi e offrire una gran bella prestazione. D’altro canto Spalletti non vuole invece fermarsi.

La società partenopea è reduce dall’incredibile ko in Coppa Italia, gli azzurri hanno ceduto ai calci di rigore contro la Cremonese e sono così usciti dal primo obiettivo stagionale. Fortunatamente le cose stanno andando abbastanza bene in Serie A e il Napoli vuole conservare il grande vantaggio sulle rivali. Al momento il club partenopeo ha 9 punti di vantaggio sul Milan e 10 sull’Inter mentre la Juve è crollata dietro dopo la squalifica ricevuta nella giornata di ieri.

Salernitana-Napoli, la formazione azzurra

Il club partenopeo dovrà fare a meno all’Arechi del georgiano Kvicha Kvaratskhelia, out a causa dell’influenza. Kvicha è la più grande sorpresa in casa partenopeo in questo inizio stagione e per la formazione di Spalletti è una pesante assenza. C’era un ballottaggio sull’attacco partenopeo ma alla fine Spalletti ha preso la decisione ufficiale.

Sarà Eljif Elmas il sostituto di Kvaratskhelia. Il macedone è in gran forma e rimpiazzerà il georgiano, accanto a Lozano e a Victor Osimhen. Oltre ad Elmas torna in campo anche il messicano, titolare e pronto a sorprendere. Il club azzurro schiererà invece la formazione tipo con i ‘titolarissimi’ negli altri reparti. Ecco la formazione ufficiale del club partenopeo:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti.