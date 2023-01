Napoli beffato, la notizia fa infuriare Giuntoli

Il Napoli è la grande dominatrice di questa prima parte di stagione. Gli azzurri hanno chiuso il girone di andata a quota 50 punti.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto ieri il derby di Salerno ed ha chiuso il girone di andata a quota 50 punti. Numeri impressionanti per la capolista, due pareggi, una sconfitta a Milano contro l’Inter e solo vittorie poi per la capolista. Gli azzurri sono un’autentica rivelazione e nessuno immaginava tutto ciò ad inizio stagione.

La squadra ha ceduto diverse pedine chiave durante l’estate, ma Giuntoli è stato abile, anzi straordinario nel sostituirli. Il club azzurro ha ceduto pedine chiave come Insigne, Mertens (questi due andati via a zero), Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly abbassando notevolmente il monte ingaggi. La squadra ha acquistato però benissimo scoprendo talenti a dir poco inaspettati.

Gli azzurri hanno acquistato Kim e Kvaratskhelia e gran parte del merito va al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il Napoli ha pescato bene e questi due giocatori, pagati poco più di 30 milioni, hanno avuto un ruolo fondamentale per questa prima parte di stagione. Il Napoli vola sia in Italia che in Europa dove ha raggiunto gli Ottavi di finale senza particolari problemi.

Napoli, sfuma un obiettivo di mercato

Cristiano Giuntoli è molto abile a scovare talenti sia in Italia che in Europa e da tempo monitorava la situazione del centrocampista serbo Ivan Ilic, talento dell’Hellas Verona. Il classe 2001 era seguito da diversi club italiani ed europei, il Napoli c’era ma la trattativa non si farà.

Come riporta il giornalista Fabrizio Romano il calciatore è ad un passo dal Marsiglia. Il club francese ha anticipato tutti ed ha trovato l’accordo con l’Hellas per 15 milioni di euro più 23 di bonus. Il Marsiglia ha anticipato gli altri club anche grazie all’opportunità data al Verona con Ilic che resterà in prestito in Veneto fino a giugno. Il club potrà quindi contare anche sulla sua stellina per provare la clamorosa rimonta in chiave salvezza.