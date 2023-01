Napoli, ora è ufficiale: la notizia sorprende Spalletti

Per il Napoli di Luciano Spalletti, dopo la vittoria di ieri sera cotnro la Salernitana, è arrivata una sorprendente notizia ufficiale.

Il Napoli ha chiuso il proprio girone di andata con la bellezza di 50 punti. L’ultimo successo della prima fase del campionato è arrivato nella giornata di ieri nel derby contro la Salernitana di Davide Nicola giocato allo Stadio Arechi.

I partenopei, infatti, hanno battuto i granata con le reti realizzate da Giovanni Di Lorenzo e Victor Osimhen. Tuttavia, il Napoli ha fatto molta fatica prima di trovare il pertugio giusto per sbloccare la gara. La Salernitana, a dispetto delle ultime gare, ha di fatto giocato tutta dietro la linea della palla.

Lo stesso Luciano Spalletti ha ribadito che i suoi uomini potevano comunque far girare la sfera con più velocità, anche se dopo gli ha fatto i complimenti per i 50 punti totalizzati in questo girone di andata. Gli azzurri, infatti, stanno dominando in campionato, ma nella serata di oggi è arrivato un dato che ha sorpreso un po’ tutti.

Napoli, la notizia ufficiale sorprende Luciano Spalletti: anche l’Arsenal di Mikel Arteta ha totalizzato 50 punti nel solo girone di andata

In Europa, infatti, non solo il Napoli ha totalizzato 50 punti nelle prime 19 gare di campionato di questa stagione. Con il successo di quest’oggi contro il Manchester United di Erik ten Hag, arrivato negli istanti finali con Nketiah, anche l’Arsenal di Mikel Arteta ha raggiunto lo stesso numero dei punti degli uomini di Luciano Spalletti.

Di conseguenza, così come il Napoli, anche i ‘Gunners’ stanno dominando la Premier League. L’Arsenal, infatti, ha sì cinque punti di vantaggio rispetto al Manchester City di Pep Guardiola, ma hanno anche una gara in meno. Sia la squadra di Arteta che quella di Spalletti stanno di fatto sorprendendo tutta l’Europa sia per la continuità dei risultati che per la bellezza del gioco espresso. Nonostante i loro rispettivi vantaggi, le due squadre sono consapevoli che la strada è ancora lunga prima di festeggiare.