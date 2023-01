🟥 Napoli, l’arbitro lo squalifica: ufficiale, salta il big match

Il prossimo turno di campionato vedrà protagonista il big match Napoli-Roma. Il match è molto sentito da entrambe le tifoserie.Â

La Roma di Josè Mourinho affronterà nel prossimo turno di campionato il Napoli di Spalletti nel derby del Mezzogiorno. La sfida vedrà in campo le due formazioni del Sud più in alto in classifica ed anche la Roma sta vivendo un gran momento. Gli uomini di Mourinho, trascinati da Paulo Dybala, hanno espugnato La Spezia e provano a volare in fuga per la Champions.

Con la squalifica ormai ufficiale della Juventus il club giallorosso è in piena lotta per la Champions League e, in attesa degli altri match, ha staccato ufficialmente Lazio e Atalanta. Ottima prova del club capitolino che ha vinto con le reti di El Shaarawy ed Abraham ma che ha visto Paulo Dybala ancora protagonista. L’argentino stavolta non ha segnato ma ha firmato due preziosissimi assist.

Ottima prova di tutti i calciatori giallorossi con la squadra che ha mostrato solidità sia a livello offensivo che difensivo. La squadra è in costante crescita e arriva al Maradona con tanti segnali positivi. Questi ma non solo visto che la Roma deve fare i conti con un’importante tegola in vista del match.

Napoli-Roma, Celik salta il match

Nel corso della sfida l’arbitro Sozza si è mostrato molto avaro di cartellini ed a dire il vero in alcune circostanze ha anche evitato. Come ad esempio nel caso di Bryan Cristante, diffidato e graziato in due occasioni, in una a dire il vero meritava anche il giallo. Il club giallorosso ha vinto ma perde ufficialmente una pedina.

Nel finale di gara è stato ammonito Celik, il giocatore era diffidato e salterà di conseguenza la sfida contro il Napoli. Un’importante perdita con Celik che era uno dei migliori in campo e che stava sostituendo benissimo Rick Karsdorp, ormai in rottura totale con Mourinho e con la società giallorossa. I giallorossi arrivano cosi al Napoli con uno stop importante e Mourinho dovrà cambiare totalmente la propria difesa.