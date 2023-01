Napoli, infortunio gravissimo: salta il big match

Il Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia in occasione della sfida degli ottavi di finale contro la Cremonese , e resta in piena corsa per il campionato di Serie A mentre intende godersi anche gli appuntamenti europei di Champions League . Se contro i grigiorossi Spalletti ha cambiato 10/11 della formazione consueta per dare spazio a chi ne ha avuto di meno nella prima parte di stagione, in campo internazionale le intenzioni saranno del tutto diverse.

Gli azzurri s’impegneranno al massimo contro l‘Eintracht di Francoforte per andare il più avanti possibile in Champions e dare lustro alla squadra e al club in tutto il Vecchio Continente. D’altronde, i numeri della formazione di Spalletti confermano che in questa stagione la squadra azzurra sta facendo cose straordinarie alla pari delle società più vincenti.

Basti pensare che in campionato Victor Osimhen è attualmente il capocannoniere con 13 reti. Meglio di lui sono riusciti a fare soltanto Erling Haaland, che ha già segnato 22 reti col Manchester City, ed Harry Kane a quota 15 col Tottenham.

Eintracht Francoforte-Napoli, tegola grave per i tedeschi: l’infortunio

In attesa dell’andata degli ottavi di finale, ovvero Eintracht Francoforte-Napoli, i tedeschi dovranno fare i conti con un grave infortunio, che invece a livello tecnico potrebbe favorire la formazione di Luciano Spalletti. Il tecnico Glasner ha perso uno dei suoi elementi chiave. Si tratta di Eric Junior Dina Ebimbe, centrocampista in prestito dal PSG.

Il calciatore francese 22 si è lesionato al legamento sindesmotico ed è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. L’operazione, ha fatto sapere la società, è riuscita alla perfezione. Tuttavia ora bisognerà rispettare i tempi di recupero. Il Nazionale francese Under-21 sarà out per diverse settimane. Non sono ancora state definite, ma comunque includeranno almeno l’andata di Champions League contro il Napoli, il prossimo 21 febbraio 2023.