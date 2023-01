Napoli, Osimhen non si ferma più: in Europa solo due bomber migliori di Victor

Victor Osimhen sta registrando numeri importanti in Serie A e non solo. Soltanto due attaccanti in Europa stanno facendo meglio del nigeriano.

Dopo la batosta in Coppa Italia, il Napoli si è rialzato con convinzione e personalità. La squadra di Luciano Spalletti ha ripreso la marcia in campionato con gran convinzione. L’impegnò, tra l’altro, non era nemmeno cosi semplice da affrontare: l’importanza di un derby è nota, ed anche l’imprevedibilità che si respira all’interno di partite cosi complesse. Anche il ritorno (permanenza) di Davide Nicola è stato un elemento che poteva creare delle difficoltà agli azzurri, che invece hanno saputo tenere botta.

Ed allora ecco che ad oggi lo stacco tra la prima della classe e le inseguitrici è netto, troppo. Un Napoli trascinato anche a suon di gol dal suo bomber di fiducia, quel Victor Osimhen che sembra davvero non volersi più fermare. L’attaccante nigeriano è andato in gol ancora una volta, dimostrando grande efficacia nel reparto offensivo, ed attirando a sé anche le preoccupazioni delle difese avversarie. Insomma, tenere a bada Victor è diventato un problema per tutti.

Napoli, furia Osimhen: solo due meglio di lui in Europa

Diciamolo, Luciano Spalletti può contare su un bomber famelico, che preoccupa i difensori che ci sono dall’altra parte in maniera costante. Con giusta ragione, va detto: Osimhen ed ad oggi ha una media gol incredibile, che lo fa rientrare a pieno diritto tra gli attaccanti più efficaci d’Europa. Non solo: ad oggi nel vecchio continente ci sono soltanto due giocatori con il rapporto minuti/gol migliore di quello che ha fatto registrare l’attaccante nigeriano fino a questo momento.

Victor fino a questo momento ha firmato 13 gol, con un media di un gol ogni 96′ minuti. Numeri importanti, che all’interno del panorama europeo sono migliori soltanto per due attaccanti: da una parte Robert Lewandowski, con un gol ogni 90′ minuti; poi c’è Erling Haaland con un gol ogni 68′ minuti. Parliamo, però, di due attaccanti affermati, bestiali e che giocano in società che vanno a puntare in maniera concreta tornei come la Champions League. Victor è giovane, ma questo ci dice già tanto.