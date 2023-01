Napoli-Cremonese, il gesto di Spalletti nel post gara ha spiazzato tutti

Il Napoli di Luciano Spalletti è al lavoro in vista della Salernitana. Il club vuole riscattare subito il clamoroso ko in Coppa Italia.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a dominare sia in Italia che in Europa. Il tecnico ha gran merito in tutto ciò, con la società che ha abbassato notevolmente il monte ingaggi in estate, ma non si è indebolita. I numeri sono evidenti agli occhi di tutti, la società è contenta e tanti sono i giovani che sono esplosi.

Il club partenopeo è stato però eliminato a sorpresa negli Ottavi di Coppa Italia. Il club azzurro ha sprecato tanto ed alla fine è stata la lotteria dei calci di rigore a beffare la squadra partenopea. La Cremonese del neo tecnico Davide Ballardini si è qualificata per i Quarti di finale, una notizia che ha spiazzato tutti.

Una delle poche note liete del match è stato l’esterno Alessio Zerbin. L’esterno ex Entella si è messo in mostra con un assist e ha disputato ancora una volta un’ottima gara. L’agente del calciatore Giulio Marinelli ha parlato di mercato e tanto altro ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Riguardo il mercato Marinelli ha chiarito: “Tre club su di lui? E’ normale che piaccia visto che sta facendo bene. Al momento non si muove da Napoli, non c’è nessun segnale in questa direzione”.

Napoli-Cremonese e la rivelazione di Marinelli

Il ko contro la Cremonese ha pesato molto in casa azzurra e Marinelli ha svelato riguardo il match: “So che l’allenatore si è fatto sentire dopo il match e ha parlato alla squadra. Alessio ha fatto una buona prova, ha dimostrato di poter essere utile ad una squadra come il Napoli”. Negli ultimi mesi diversi club hanno parlato per il calciatore, in passato gli azzurri hanno respinto l’interesse di club come il Bologna”.

Marinelli ha parlato poi dell’obiettivo scudetto: “La stagione è ancora lunga. Il giocatore è felice di essere qui e visto il momento è convinto di poter dare una mano. E’ ovvio che tutti i calciatori vogliono giocare e soprattutto le due ore successive ad un match non giocato sono molto complicate”.