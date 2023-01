Napoli, notizie ufficiali da Castel Volturno: che succede con Kvara?

Il Napoli rischia di dover rinunciare a due top player nella sfida di venerdì contro la Salernitana. In ansia il tecnico Spalletti.

Giornata di lavoro per il Napoli, in vista della prossima partita di campionato contro la Salernitana. La squadra, sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti, nella mattinata odierna si è allenata al centro sportivo di Castel Volturno iniziando la seduta con una fase di torello. In seguito il gruppo ha svolto un’esercitazione tattica provando, poi, alcune situazioni da calcio piazzato. Chiusura, infine, con la consueta partitella a campo ridotto.

Presenti tutti i componenti della rosa, ad eccezione di Khvicha Kvaratskhelia. L’ala sinistra, assente nella gara di martedì persa per mano della Cremonese, ha smaltito in maniera definitiva la sindrome influenzale. Lo staff medico, però, ha deciso comunque di tenerlo a riposo in via cautelativa. Ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni sono attesi domani, quando l’ex Dinamo Batumi verrà sottoposto ad ulteriori controlli.

Sabato, inoltre, potrebbe mancare anche Stanislav Lobotka. Lo slovacco, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, non è al meglio infatti a causa di un problema fisico rimediato in Coppa Italia durante i supplementari. Il mister originario di Certaldo, dal canto suo, auspica di poter riavere a disposizione entrambi nella sfida in programma allo stadio “Arechi”. Un match che si preannuncia ricco di insidie per la capolista.

Napoli, Kvaratskhelia e Lobotka in dubbio contro la Salernitana

Gli amaranto non vincono dal 30 ottobre (3-1 alla Lazio). Da quel momento in poi hanno totalizzato una serie di risultati in chiaroscuro (2 pareggi e 4 sconfitte) che avevano spinto il presidente Danilo Iervolino ad esonerare Davide Nicola. La frattura, in questi giorni, si è ricomposta con l’allenatore tornato regolarmente al proprio posto ma ora il club vuole svoltare. E vuole farlo proprio in occasione della gara con i partenopei.

Spalletti, dal canto suo, è intenzionato a mettere in campo la migliore formazione possibili e spera di ricevere presto aggiornamenti rassicuranti su Kvaratskhelia e Lobotka. Il primo, insieme a Victor Osimhen, è il principale braccio armato della formazione. L’ex Celta Vigo, invece, rappresenta il cervello che avvia ogni trama di gioco offensiva. Per battere la Salernitana servirà anche il loro apporto.