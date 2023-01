Napoli, Marotta irrompe sul mercato: Inter pronta allo ‘scippo’

L’Inter affronterà l’Empoli domani sera a San Siro. Il club nerazzurro e la dirigenza valuta alcuni nomi sul calciomercato.

L’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo domani sera contro l’Empoli e proverà a non perdere ulteriore terreno in classifica. Il club nerazzurro ha avuto diversi alti e bassi nel girone di andata ed ha subito ben cinque sconfitte. Un bottino davvero preoccupante e che ha di fatto allontanato i sogni scudetto del club nerazzurro.

E’ stata comunque una bella settimana per i tifosi nerazzurri, che, hanno iniziato il 2023 con un nuovo trofeo. L’Inter ha dominato la supercoppa italiana, distruggendo i rivali del Milan e vincendo con un sonoro 3 a 0. Lautaro e compagni hanno dato spettacolo e, se da un lato c’era la felicità per la vittoria, dall’altra i tifosi hanno concordato che le cose in campionato potevano andare meglio. Attualmente i nerazzurri sono a 13 punti dal Napoli capolista, ma con la sfida con l’Empoli in meno.

La società è inoltre alle prese con diverse grane sul calciomercato. Il rinnovo del capitano Skriniar è sempre più lontano, lo slovacco non ha accettato la proposta nerazzurra e sembra sempre più vicino al PSG. La società intanto guarda anche al mercato e ad eventuali trattative in vista del prossimo giugno.

Inter, Marotta guarda due obiettivi del Napoli

L’Inter guarda al futuro e seguendo anche ciò che ha fatto il Napoli negli ultimi mesi mira ad una strategia low cost. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport domani sera il club nerazzurro monitorerà con attenzione il rendimento di Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi, giovani talenti del club toscano.

Sul primo l’Inter c’è da tempo e cerca un rinforzo per la fascia mentre sul secondo c’è il forte interesse del Napoli. Come riporta la rosea il club azzurro segue da tempo ed è in pole per il giovane trequartista italiano, ma l’Inter è pronta a ‘scippare’ il calciatore ai rivali. Sfida non solo in campionato dove il Napoli parte nettamente favorito, ma ora i due club sono pronti a sfidarsi anche sul calciomercato.