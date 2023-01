Dal Sassuolo arriva ‘solidarietà’ per la Juventus: parla Carnevali

La sentenza sul caso plusvalenze della Juventus continua a far discutere. Arrivano anche le dichiarazioni del dirigente.

Il caso plusvalenze rischia di essere l’ennesimo terremoto che colpisce la Serie A. In attesa di capire come si svilupperanno gli altri filoni di inchiesta sul bilancio e sugli stipendi della Juventus, i bianconeri devono fare i conti con una prima durissima sentenza. La giustizia sportiva ha infatti comminato alla squadra allenata da Massimiliano Allegri ben 15 punti di penalizzazione.

Una vera e propria batosta, in un momento della stagione decisamente importante. I bianconeri infatti sul campo, dopo un inizio di stagione negativo culminato con l’eliminazione dai gironi di Champions League, avevano ritrovato continuità e, prima del brutto stop al Maradona di Napoli, erano in netta fase positiva, tanto da essere rientrati nelle posizioni di vertice. Con questa penalizzazione invece la Juventus viene ricacciata a metà classifica, lontanissima dalla vetta a della zona europea.

Una situazione che non è ancora del tutto chiara e che la nuova dirigenza dovrà affrontare prontamente. Assieme alla Juventus però, in questi giorni, sono stati fatti altri nomi di società che potrebbero rischiare qualcosa. Si tratta di società che hanno avuto rapporti particolarmente stretti con la Juventus. Tra di esse è stato fatto, sui giornali, il nome del Sassuolo.

Sassuolo, Carnevali sul caso Juventus: “Non capisco da dove escano queste cose.”

Il direttore sportivo dei neroverdi tranquillizza subito l’ambiente. Alla domanda dei colleghi di DAZN se fosse o meno preoccupato del fatto che il Sassuolo possa essere in qualche modo coinvolti, Carnevali ha immediatamente fatto chiarezza: “Ho letto il nome del Sassuolo solo e soltanto sui giornali. Non so proprio da dove sia uscita una cosa del genere.”

Il discorso si sposta poi in maniera più ampia sul caso nella sua interezza. Qui Carnevali fa un discorso sull’impatto della sentenza sul calcio italiano in generale: “Mi dispiace molto quello che sta succedendo. E’ una cosa che fa malissimo al nostro sistema, come calcio italiano siamo in difficoltà