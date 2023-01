“Niente di più bello…”: Juve-Atalanta, parole al veleno prima della partita

La Juve questa sera, dopo tutto il terremoto delle ultime, tornerà in campo all’Allianz Stadium contro l’Atalanta: le parole sono arrivate prima del match.

La Juventus, dopo il terremoto delle ultime ore e la penalizzazione in classifica di Serie A per il caso delle plusvalenze, è chiamata a riscendere in campo contro l’Atalanta questa sera all’Allianz Stadium. Massimiliano Allegri ha dichiarato di non dover mollare, sul campo, neppure di un centimetro. Ma i bianconeri, in questo momento delicato, affronteranno un’avversaria sicuramente non semplice.

Proprio in occasione del big match che si giocherà allo Stadium ha parlato in prima persona chi vivrà la gara dal rettangolo verde. Marten De Roon ha, infatti, detto la sua ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ guardando prima di tutto in casa propria: “Siamo partiti in questa stagione con diversi giocatori nuovi, concentrati più sul risultato che sul gioco. Ma giocando bene sai che i risultati arrivano. Se giochi male, con avversarie più forti o concrete perdi: infatti è successo”.

“Oggi abbiamo un traguardo, abbastanza chiaro credo per tutti: arrivare in Europa“, ha rivelato l’olandese che tra le file della Dea è diventato una certezza, oltre che una colonna portante. Ma il suo discorso poi è andato anche, più nello specifico, a riguardare il big match da affrontare questa sera contro la Juventus.

Juve-Atalanta, De Roon lancia la sfida ai bianconeri nonostante il periodo non semplice

Marten De Roon, quindi, tramite le pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha lanciato la propria sfida alla Vecchia Signora: “Parlando di calcio, in Italia la cosa più bella che c’è è vincere con la Juventus. Ma non scendiamo in campo con la testa libera mai”. E poi ha continuato pensando più nello specifico appunto alle questioni di campo: “Loro hanno la furbizia di saperti aspettare, si abbassano e ti lasciano giocare. Non a caso spesso vincono, come si dice?, di corto muso”.

“Se non li attacchi bene – ha continuato – in contropiede ti ammazzano. Ma ora l’Atalanta è più concreta, equilibrata: dobbiamo saperli rispettare. Ma senza aver paura di continuare a cercare il nostro gioco, per vincere. Si può giocare per vincere senza essere presuntuosi, no?”, ha infine provocato il centrocampista nerazzurro.