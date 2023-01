Napoli-Roma, cinque giocatori rischiano l’assenza nel big match

Dopo la vittoria contro la Salernitana, il Napoli è atteso dal match casalingo di domenica prossima contro la Roma di José Mourinho.

Il Napoli, come già è successo dopo la sconfitta dello scorso 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi, ha saputo rialzarsi nuovamente. Gli azzurri, infatti, hanno battuto la Salernitana di Davide Nicola dopo l’eliminazione rimediata in settimana ai calci di rigore contro la nuova Cremonese di Davide Ballardini.

I partenopei, vista anche la tattica super difensiva adottata dagli uomini di Davide Nicola, ci hanno messo un bel po’ prima di sbloccare la partita giocata allo Stadio Arechi. Il Napoli, infatti, è passato in vantaggio nei secondi finali della prima frazione di gara. Il secondo gol, invece, è stato realizzato da Victor Osimhen ad inizio ripresa.

Con questo successo, il Napoli ha chiuso il proprio girone di andata con la bellezza di 50 punti. In attesa delle gare di Inter e Milan, infatti, gli uomini di Luciano Spalletti hanno ben 12 punti di vantaggio sul secondo posto. Dopo la Salernitana, il team partenopeo è atteso dal big match contro la Roma di José Mourinho.

Napoli-Roma, cinque giocatori di José Mourinho sono diffidati

Domenica prossima, esattamente alle ore 20.45, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà infatti una squadra giallorossa in piena lotta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Tuttavia, proprio in vista della gara contro il Napoli, cinque giocatori di Mourinho dovranno stare molto attenti nella sfida di domani contro lo Spezia di Luca Gotti.

Tra le fila giallorosse, infatti, i vari Smalling, Celik, Mancini, Cristante e Zaniolo potrebbero saltare la gara contro il Napoli perché diffidati. In caso di ammonizione contro lo Spezia, infatti, questi giocatori non potranno scendere in campo al Maradona. Tra questi, però, bisogna sottolineare la situazione particolare di Nicolò Zaniolo.

Il giocatore italiano, come riportato da ‘Sky Sport’, potrebbe saltare a prescindere il match contro gli azzurri, visto che José Mourinho ha deciso di non convocarlo fino al termine di questa sessione invernale di calciomercato.