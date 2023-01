Come sta Kvaratskhelia? La sua reazione al fischio finale di Salernitana-Napoli

Fuori per influenza, ecco quale è stata la reazione di Kvaratskhelia alla vittoria dei compagni del Napoli contro la Salernitana



Il Napoli regola la pratica Salernitana con un uno-due a firma Di Lorenzo e Osimhen. Gli azzurri di Luciano Spalletti riescono a superare i granata grazie ad una rete negli istanti finali della prima frazione di gioco a firma del capitano. Ad inizio ripresa invece è arrivato il gol di Osimhen (un altro gli è stato annullato in precedenza per fuorigioco), lesto ad insaccare il pallone alle spalle di Ochoa dopo il palo di Elmas.

Gli azzurri riscattano così la brutta eliminazione dalla Coppa Italia e riprendono esattamente da dove avevano lasciato. Dopo la vittoria contro la Juventus, il Napoli riesce a centrare anche un importantissimo successo contro la Salernitana caricandosi a mille in vista del prossimo match, di certo non semplice, contro la Roma di José Mourinho.

Questo nonostante l’assenza di uno degli uomini più rappresentativi del Napoli di questa stagione, il georgiano Kvaratskhelia. Gli assente contro la Cremonese, Kvaratskhelia non è stato convocato nemmeno per il match contro la Salernitana. Tutta colpa di una bruttissima influenza che lo sta costringendo a casa in questi giorni. La speranza è che il calciatore possa finalmente recuperare in vista della Roma, soprattutto considerando quanto di buono fatto (ri)vedere nel match contro la Juventus.

Kvaratskhelia tifa Napoli da casa: ecco la reazione del georgiano alla vittoria dei compagni

L’assenza non ha però impedito a Kvaratskhelia di seguire, seppur da lontano, i compagni di squadra. L’attaccante infatti ha visto la vittoria del Napoli da casa. Appena finita la partita, ha postato un’Instagram Stories nella quale mostra tutta la sua gioia per il successo della sua squadra contro la Salernitana. Una vittoria che consente agli azzurri di chiudere il girone d’andata con il primato in classifica a quota 50 punti.

In questa stagione Kvaratskhelia si sta imponendo come una delle principali sorprese dell’intero campionato. Arrivato in estate dalla Dinamo Batumi, il georgiano in questa stagione ha già collezionato 20 presenze con la maglia azzurri con un bottino di ben 9 reti e 12 assist.