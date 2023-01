Juve, -15 punizione eccessiva? L’avvocato spiega tutto

La penalizzazione inflitta alla Juventus continua a spaccare il mondo del calcio. Tra contrari e favorevoli arriva il parere dell’avvocato.

I 15 punti inflitti alla Juventus per il caso plusvalenze sono stati una dura mazzata per l’ambiente bianconero. La squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata, dalla sera alla mattina, dall’essere in piena zona Champions League al ritrovarsi a metà classifica. In attesa delle varie contromosse che la società bianconera, fresca di rinnovo del CdA, metterà in atto, la decisione ha nel frattempo spaccato il mondo del calcio.

Tra i favorevoli alla penalizzazione da un lato e i contrari ad essa dall’altro è intervenuto l’avvocato Mattia Grassani. Sulle colonne del Messaggero l’avvocato specializzato in diritto sportivo ha detto la sua sulla penalizzazione dei bianconeri, prendendo decisamente le parti di coloro che ritengono i 15 punti di penalizzazione una giusta misura inflitta. Per Grassani infatti la giustizia sportiva ha agito secondo regolamento ed infatti i 15 punti di penalizzazione sono perfettamente in linea con le possibilità dell’ordinamento sportivo.

“Alcuni dicono che sia eccessiva, non sono d’accordo.” ha sentenziato Grassani. “L’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva non presenta sanzioni minime e massime. E’ una norma ombrello che raccoglie sotto di se tutti quei comportamenti contrari ai principi di lealtà, probità e correttezza posti in essere nell’esercizio di attività rilevante per la FIGC.”

Juventus, l’avv.Grassani sulle plusvalenze: “Punizione non eccessiva”

Grassani poi chiarisce ulteriormente il suo pensiero e rievoca anche Calciopoli e la retrocessione in Serie B della Juventus: “Non dimentichiamoci che la Juventus è stata retrocessa in Serie B per la violazione dell’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Norma adesso trasfusa nell’articolo 4.”

“Tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria c’è una grande differenza.” ha concluso Grassani. “Capito questo possiamo capire anche le motivazioni dietro la penalizzazione inflitta alla Juventus. L’ordinamento sportivo ha una peculiarità, consente di sanzionare anche comportamenti non previsti come rilevanti da una particolare disposizione, ma che comunque risultano qualificabili in modo negativo per la lealtà sportiva. Come ad esempio tutti i comportamenti appunto sleali, scorretti o improbi.”