Juve, ora anche i tifosi si ribellano: il messaggio che preoccupa Serie A e non solo

La Juve è stata nelle ultime ore travolta da un turbinio di notizie e di ripercussioni che si sono rivelate peggiori del previsto: ora un dato preoccupa la Serie A e non solo.

La Juventus si è vista penalizzare di 15 punti in classifica di Serie A, dopo la riapertura del caso legato alle plusvalenze, e si sta preparando ad affrontare giorni che non saranno semplici. Quanto avvenuto nelle ultime ore ha creato, infatti, un vero turbinio di notizie e ripercussioni. Ma tra i tifosi bianconeri, tra le altre, è nata anche una protesta che preoccupa la Serie A e non solo.

La Serie A, infatti, vive di appeal oltre che ovviamente di calcio. Perché il campionato italiano attira anche investitori con i diritti televisivi e le diverse pubblicità. E proprio quanto sta avvenendo con la Juventus preoccupa a questo punto anche le emittenti private di ‘Sky’ e ‘Dazn’.

Perché i tifosi bianconeri stanno ‘minacciando’ sui social disdette e quanto potrà accedere da ora in avanti potrebbe di rimando confermare e accelerare questa tendenza. Questo il quadro della situazione.

Il caso Juve preoccupa anche Sky e Dazn: i dati che non fanno restare serene le Pay Tv

Il ‘Sole 24 Ore’ ha svolto un’indagine su quanto sta avvenendo in riferimento agli abbonamenti televisivi. Perché ‘Sky‘ e ‘Dazn‘ verrebbero comunque indirettamente toccate dalla situazione che sta vivendo attualmente la Juventus. In che modo? Con gli spettatori che, ad ogni turno di Serie A, si collegano in diretta televisiva appunto con la partita trasmessa.

Preoccupano allora gli hashtag che stanno circolando su ‘Twitter’ nelle ultime ore. Perché i tifosi bianconeri si stanno unendo, tra gli altri, anche ai cori che inneggianno a #disdettaDAZN e #disdettaSky. Con l’intenzione, si legge, di non: “foraggiare più una Serie A bollata come malata. Dal momento che in questa solo la Juventus è stata riconosciuta l’unica colpevole di un vulnus di sistema”.

Ma tutto ciò avrebbe ovviamente un peso sugli ascolti registrati di volta in volta. E a preoccupare è il fatto che i tifosi della Juve in Italia siano circa 8 milioni. Quasi la metà dei 15 milioni di abbonati al servizio ad esempio di ‘Dazn’. Emblematico è infatti un dato, perché facendo ad esempio riferimento alla partita Juventus-Udinese che è stata la terza più vista dopo Milan-Inter e Napoli-Sampdoria per la 16^ di Serie A. Le Pay Tv sono perciò estremamente preoccupate per lo scenario che si sta prospettando.