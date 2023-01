“Neanche tre passaggi di fila…”: Salernitana-Napoli, bordata pesantissima

Serata difficile ieri per la Salernitana. La sconfitta contro il Napoli lascia l’amaro in bocca, ed arriva anche la bordata in diretta.

Una settima molto complessa, quella vissuta dalla Salernitana. Il tutto prima di una sfida importante come quella contro il Napoli, di fatto un derby che nasconde sempre delle dinamiche molto particolari. E’ anche su questo che poggiano le speranze dei tifosi granata, guardando anche alla possibilità di poter sfruttare quelle ‘vibes’ particolari che possono far maturare dei risultati imprevedibili quando si tratta di partite di questo tipo.

Il Napoli, però, mai come in questa fase della sua storia rappresenta una sentenza. Gli azzurri si sono imposti all’Arechi in maniera importante, di fatto legittimando anche quel primo posto in classifica che oggi sembra irraggiungibile per le altre squadre. Da lontano vedono l’azzurro ma non c’è modo di raggiungerlo, almeno nell’immediato.

Resta la situazione della Salernitana un altro elemento che ha inciso in maniera evidente sulla partita. L’esonero di Davide Nicola, il suo ritorno ed una situazione poco chiara sotto il punto di vista della gestione, non rappresentano pezzi di un puzzle che ad oggi può dirsi ben incastonato. Ed anche i tifosi hanno evidenziato tutto ciò.

Salernitana-Napoli, fischia ai giocatori di Nicola: bordata in diretta

Il pubblico dell’Arechi non ha gradito la sconfitta, ma in generale non ha gradito tutto quello che è accaduto nel corso della settimana ed il modo con il quale la squadra si è presentata ad una partita cosi importante come quella contro il Napoli. E cosi, al fianco dei tifosi salernitana, si è schierato anche il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà. Attraverso il suo sito ufficiale, infatti, ha lanciato una bordata pesantissima alla dirigenza della Salernitana.

“I tifosi della Salernitana hanno fischiato la squadra durante il derby con il Napoli. E hanno ragione da vendere“, scrive il giornalista sul suo sito ufficiale. “Una squadra senza un perché – scrive ancora Pedullà -, capace solo di difendersi a oltranza, neanche tre passaggi di fila azzeccati, incapace di fare tre o quattro tiri in porta”, le parole del giornalista.

Ha poi proseguito puntando il dito contro l’operato della società in sede di mercato, visto che “i soldi spesi da De Sanctis non giustificano 18 punti in classifica – dichiarata con certezza Pedullà -, molti stranieri sbagliati, soldi scaraventati dalla finestra”.