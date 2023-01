“Ha fallito se…”: Napoli, De Roon ‘avvisa’ Spalletti

Arriva il commento del centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon sulla stagione che sta vivendo il Napoli

Il Napoli ieri ha battuto la Salernitana all’Arechi con il punteggio di 0-2. Un match senza storia, che ha visto trionfare i partenopei grazie alle reti di Giovanni Di Lorenzo e Victor Osimhen. Qualche tentativo sporadico dei granata, neutralizzato da un ottimo Meret, ma la sensazione è che la squadra di Nicola non avesse chance. Troppo rinunciataria, per quanto i meriti di Spalletti e dei suoi siano innegabili.

I partenopei sono ora a quota 50 punti, straordinario considerando che i punti a disposizione in un girone sono, invece, 57. Solo due squadre hanno fatto meglio nella storia della Serie A nel girone di andata: l’Inter nel 2006/07 e la Juventus nel 2013/14: entrambe vinsero, successivamente, lo scudetto. E proprio della stagione che sta passando il Napoli, ha parlato Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta che a breve sfiderà la Juventus, che ha ricevuto una penalizzazione di 15 punti in seguito all’inchiesta plusvalenze.

Napoli, De Roon ‘avvisa’ Spalletti e i giocatori

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Il Napoli è fortissimo, troppo, ha anche massacrato Ajax e Liverpool in Champions League. Rispetto alle altre squadre, gioca un ritmo della partita diverso, quando la Juventus ha provato ad alzare la testa, loro hanno aumentato i giri”. Poi l’avviso: “Ha fallito se non porta lo scudetto a casa”. Parlare di fallimento è sempre ambiguo quando si parla del Napoli, che non ha mai avuto l’obbligo di vincere come, invece, hanno altri club blasonati italiani come Inter, Milan e Juve.

Tuttavia, è innegabile che i partenopei hanno una chance di una portata clamorosa in questa stagione. C’è la penalizzazione della Juventus, il campionato fin qui ‘normale’ di Inter e Milan e i 50 punti nel girone d’andata. Se nel ritorno il Napoli dovesse conquistare, per esempio, 40 punti -come fatto quasi dalle milanesi-, raggiungerebbe quota 90 punti. Ed è complicato non vincere con una cifra del genere.