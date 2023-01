Napoli, è stato ‘bocciato’: il minutaggio non aumenta

Un momento decisamente no per il calciatore. L’allenatore continua a non vederlo titolare e il minutaggio resta basso.

La Serie A ha ripreso a pieno ritmo. Il Napoli ieri ha battuto la Salernitana ed ha allungato in testa alla classifica in attesa dei match delle milanesi che adesso, con la penalizzazione della Juventus, sono le uniche due rivali degli azzurri in vetta alla classifica. La Serie A però non è solo parte alta, ma anche lotta per le competizioni europee e salvezza.

Proprio per quanto riguarda i bassifondi della classifica la Sampdoria cerca di uscire dai bassifondi, scontrandosi però contro un’Udinese che, dal canto suo, sta coltivando il sogno di un ingresso nelle coppe europee. I blucerchiati, per invertire la rotta, hanno anche operato sul mercato, prendendo proprio dall’Udinese Nuytinck, dall’Atalanta Sam Lammers e dal Napoli Zanoli.

Quest’ultimo però, che ha lasciato Napoli anche per trovare più spazio, non sta trovando particolarmente spazio in squadra. E’ arrivata infatti la terza panchina consecutiva per il giovane terzino. Nella distinta di Sampdoria-Udinese è infatti arrivata la terza panchina consecutiva. Contro la sua ex squadra, il Napoli, Zanoli entrò nella ripresa, mentre contro l’Empoli nello scorso turno furono solo 25 i minuti in campo.

Audero, Nuytinck, Colley, Amione, Leris, Winks, Djuricic, Augello, Sabiri, Lammers, Gabbiadini. Questo l’undici scelto da Dejan Stankovic per il match contro l’Udinese. Ancora una volta il tecnico doriano ha optato per una difesa a tre, limitando in questo modo le possibilità di Zanoli di essere schierato nel suo ruolo naturale. Sulla fascia destra è stato comunque preferito ancora una volta Leris. L’ex Napoli è entrato solo negli ultimi scampoli di partita.

Con la maglia del Napoli Zanoli aveva collezionato solo 11′ in campionato nel match contro il Sassuolo vinto dagli azzurri per 4-0. Leggermente meglio era andata la sua stagione nelle coppe europee. Con la maglia azzurra, prima del trasferimento alla Samp, Zanoli aveva messo a referto due spezzoni di partita, anche se complessivamente con lo stesso minutaggio del campionato. Da qui il trasferimento alla Sampdoria, ma, a parte l’esordio proprio contro gli azzurri, il suo minutaggio non sembra essere aumentato.