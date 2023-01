Napoli, polemica già sfumata: l’azzurro in diretta ha spiazzato tutti

Il Napoli vince il derby campano contro la Salernitana e nel post-partita arrivano anche le dichiarazioni che spengono qualsiasi tipo di polemica in diretta.

Il Napoli, diplomatosi campione d’inverno, ha riscattato ieri a Salerno quanto avvenuto contro la Cremonese in Coppa Italia. Ritrovare la vittoria era fondamentale e ad aiutare la squadra ci hanno pensato Giovanni Di Lorenzo, in qualità di capitano, e il solito Victor Osimhen. Ma a parlare in diretta, nel post-partita, è stato un altro giocatore azzurro. Le sue dichiarazioni.

Il Napoli, quindi, ha ottenuto la vittoria contro la Salernitana e ha aggiunto un ulteriore tassello per mantenere ben saldo il primo posto in classifica di Serie A. Ha, infatti, raggiunto quota 50 e adesso al club azzurro non resta che affrontare nel migliore dei modi possibili la seconda parte di stagione.

La società si sta muovendo in questo senso anche sul mercato per portare in squadra il giusto rinforzo. E l’operazione più vicina alla chiusura è quella che riguarda lo ‘scambio’ tra Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu. Di ciò che comporterà il nuovo arrivo in casa Napoli ha parlato allora lo stesso Alex Meret.

Napoli, Meret parla del colpo atteso dagli azzurri e spegne sul nascere qualsiasi tipo di polemica in diretta

Alex Meret, quindi, dopo la vittoria di ieri nel derby contro la Salernitana, ha parlato a ‘Sky Sport’ del rinforzo atteso con questa sessione di mercato. Ma con l’occasione ha anche rivelato come stanno le cose. E come le sta vivendo lui in qualità di primo portiere del club: “Gollini Non l’ho ancora sentito, però ovviamente lo conosco bene. Ho fatto diversi ritiri in nazionale con lui, so che è un bravo ragazzo e un grande portiere, ci darà una grossa mano“. Spegne sul nascere qualsiasi polemica sui ruoli che avranno e resta fiducioso.

“Sono comunque felice per la stagione che sto e stiamo facendo. Voglio continuare a lavorare così, cercando di portare a casa più vittorie possibili. La classifica? La guardiamo ma siamo solo a metà percorso. Dobbiamo pensare partita dopo partita, perché è ancora lunga“, ha infine dichiarato il portiere azzurro invitando i compagni a non perdere la concentrazione.