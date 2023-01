“Andrà in un top club”: Napoli, l’annuncio del presidente spiazza tutti

Il Napoli si gode il primato in classifica, ma attenzione alle parole del presidente. Tifosi increduli, l’annuncio in diretta è netto.

In attesa di capire se anche il Milan scivolerà o meno in casa della Lazio, il Napoli si gode il primato in classifica. I cinquanta punti raggiunti nel solo girone d’andata sono stati una dimostrazione di forza impressionante, soprattutto se si considera la qualità del gioco espressa dagli azzurri finora. E per divertimento offerto e risultati archiviati finora, la formazione di Luciano Spalletti si sta rivelando la vera e propria padrona di questa Serie A. Che piaccia o meno alle strisciate del nord.

Strisciate che non hanno sorriso in questa ultima giornata di campionato. A fermarsi, infatti, è anche l’Inter: l’undici di Simone Inzaghi crolla a sorpresa contro l’Empoli, proprio tra le mura di San Siro. Fatale l’espulsione di Skriniar (che salterà il match di domenica con la Cremonese alla pari del diffidato Barella), che ha spianato la strada all’impresa dei toscani. Un’impresa firmata dal giovanissimo Tommaso Baldanzi, centrocampista classe 2003, che su di sé ha già le attenzioni dei principali top club italiani. Su tutti il Napoli, che con Giuntoli e Spalletti hanno un canale aperto con la società empolese.

Napoli, senti il presidente Corsi su Baldanzi: “Andrà in un top club, ma prima…”

Sul suo futuro, è intervenuto direttamente Fabrizio Corsi. Il presidente dell’Empoli ha commentato con gioia la vittoria di San Siro, intervenendo ai microfoni di ‘Sky Sport’. E alle domande inerenti il giovane gioiellino toscano, il patron azzurro è stato chiaro: “Due anni fa vincevamo lo Scudetto Primavera con lui in campo. Sono sicuro che andrà in un top club nel futuro, ma prima deve completare il proprio percorsa di crescita qui in Toscana”.

Anche perché Corsi assicura: “Di qui ha la strada spianata per una grande carriera, approderà al 100% in una grandissima squadra”. Poi su quanto valga oggi uno come Baldanzi: “Non serve parlarne ora, ne discuteremo a giugno. Adesso bisogna tenere la barra dritta e non ascoltare nemmeno i complimenti”.