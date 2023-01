“A fine campionato…”: occhio Napoli, l’annuncio fa tremare i tifosi

Un fulmine a ciel sereno per i tifosi del Napoli. La notizia non è certo delle migliori: tutto rimandato a fine campionato.

Il Napoli continua a macinare gioco e punti. Dopo la brillantissima vittoria contro la Juventus gli azzurri sono riusciti a regolare anche la pratica Salernitana. Grazie alle reti di Di Lorenzo e Osimhen gli uomini di Spalletti espugnano l’Arechi e riscattano l’inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese.

Tra i protagonisti di questo ottimo campionato del Napoli c’è senza dubbio anche Mario Rui. Il terzino sinistro portoghese, dopo un inizio in maglia azzurra in chiaroscuro, ha col tempo conquistato la fiducia degli allenatori e dei tifosi, fino a diventare, nelle ultime stagioni, uno dei pilastri del Napoli. Con Spalletti poi il definitivo salto di qualità e la creazione, sulla sinistra, di un’asse con Kvaratskhelia che tanto sta facendo sognare i tifosi azzurri.

Per Mario Rui questa è la stagione numero sei in magli azzurra. Il suo futuro però, a detta dell’agente Mario Giuffredi, non è detto che sarà per sempre in azzurro. “Ha altri due anni di contratto.” ha dichiarato l’agente ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “A fine campionato faremo le nostre valutazione. Quello di Mario Rui è un tema che sarà certamente affrontato prima dell’estate.” Insomma, a fine campionato si deciderà riguardo al rinnovo o meno del contratto. Fatto sta che i tifosi dovranno comunque aspettare un altro po’ di mesi per avere notizie più certe circa il rinnovo.

Mario Rui, l’agente: “Meglio il Napoli di Sarri”

L’argomento di discussione si sposta poi sul Napoli in generale. Meglio quello di Spalletti oppure il Napoli di Maurizio Sarri. Giuffredi non ha dubbi: “Per me meglio il Napoli di Sarri. Tra i due preferisco quel Napoli. C’è da dire che quel Napoli era una squadra forte che però doveva competere con squadre più forti di quelle che ci sono adesso. Per questo lo ritengo più forte.”

Un ultimo passaggio infine su di un altro suo assistito, Fabiano Parisi, nelle ultime sessioni di mercato accostato, tra le altre, anche al Napoli. “Non mi piace spostare un giovane calciatore a metà stagione.” ha concluso Giuffredi. “Preferisco fargli finire il suo percorso ad Empoli. Poi a fine stagione vedremo.”