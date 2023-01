Napoli, Spalletti e i tifosi in delirio: l’annuncio è davvero una manna

Il Napoli si prepara alla gara con la Roma, ma attenzione alla splendida notizia. L’annuncio è una vera manna, Spalletti e i tifosi in delirio.

Continua a viaggiare spedito, il Napoli di mister Luciano Spalletti. Il 2-0 rifilato alla Salernitana tra le mura amiche dell’Arechi è stato un segnale importante al campionato. L’ennesimo, dopo il 5-1 rifilato alla Juventus al Maradona e soprattutto dopo l’eliminazione sempre al Maradona, rimediata in Coppa Italia contro al Cremonese. Ora gli azzurri primeggiano a 50 punti, con una classifica che racconta un momento straripante per la formazione partenopea.

Insomma, Spalletti ha tutti i motivi per sorridere: il girone d’andata è stato a dir poco spettacolare e le premesse per quello di ritorno restano assolutamente rosee. Anche il mercato ha dato e sta dando una grande mano al suo Napoli, con l’arrivo di Bereszynski e quello ormai imminente di Gollini a completare ancor di più una rosa ampia e qualitativa. Una rosa capitanata da un grande Giovanni Di Lorenzo, che si sta dimostrando il vero leader degli azzurri. La sua rete a Salerno è stata fondamentale per sbloccare il derby: ormai l’ex Empoli è il beniamino assoluto dei tifosi.

Di Lorenzo ed il Napoli, l’agente svela tutto in diretta: tifosi e Spalletti in delirio, il motivo

Un beniamino, però, che deve ancora sistemare il proprio futuro col Napoli. Il contratto di Di Lorenzo non è lontanissimo dalla scadenza, ma il suo agente rassicura tutti ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Il suo rinnovo non è una trattativa spinosa, per un club come quello azzurro dovrebbe essere un piacere offrirgli un prolungamento. Giovanni vuole legarsi a vita al Napoli, di sua spontanea volontà”.

Insomma, Mario Giuffredi tranquillizza tutti: il suo assistito è ormai leader indiscusso di questo Napoli e anche i suoi rapporti con il club di De Laurentiis sono ottimi: “Ci sono tanti club su Giovanni, ma lui mi ha riferito di voler continuare qui finché può. Vincere lo Scudetto per lui sarebbe il coronamento di un sogno”.