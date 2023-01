❌ Napoli, l’ufficialità è amara: rimpianto per De Laurentiis

Napoli, attenzione all’ufficialità che arriva in serata. Notizia amara anche per De Laurentiis, ora rischia di crescere il rimpianto.

Il girone d’andata è stato a dir poco spettacolare, soprattutto se si considerano le premesse con cui era nata questa stagione. Gli addii dei senatori, quelli dolorosi di Koulibaly e Mertens, e poi gli arrivi di tante giovani scommesse. Insomma, il Napoli non partiva certo coi favori dei pronostici, eppure ha finora incantato tutti sia in campionato che in Champions League. E ora i cinquanta punti raccolti nelle prime diciannove giornate, raccontano di una formazione lanciatissima verso il titolo finale.

Un vero e proprio capolavoro, quello compiuto sia da Luciano Spalletti che da Cristiano Giuntoli. La nuova fondamentale coppia degli azzurri sta consacrando una nuova generazione di talenti, che il presidente De Laurentiis si sta godendo in campo. E in attesa, poi, che scoppi anche il mercato estivo, con tanti affari che potrebbero rimpinguare ulteriormente le casse della società azzurra. Da sempre, una società attenta a programmare il proprio futuro con competenza, operazioni oculate e in prospettiva. Anche se non tutte le ciambelle riescono col buco, persino per questo Napoli.

Napoli, ufficialità amara dal mercato: ora può diventare un rimpianto per Giuntoli e De Laurentiis

Basterà chiedere a Cristiano Giuntoli, che da sempre monitora il mercato in attesa di cogliere poi l’occasione giusta al momento giusto. A volte, però, il DS degli azzurri è costretto a cedere il passo a concorrenti più determinanti e facoltose. È il caso del giovane e promettente Jakub Kiwior, che allo Spezia aveva impressionato tutte le big di Italia, compiendo un exploit prima nella difesa ligure e poi in quella della propria nazionale.

Un exploit che il Napoli stava seguendo di pari passi con Milan e Juventus, prima che l’Arsenal sbaragliasse tutta la concorrenza. Dopo settimane di trattativa, infatti, è ufficiale il passaggio di Kiwior ai ‘Gunners’, come comunicato dallo stesso club inglese. Per 25 milioni di euro, il polacco si unisce alla capolista della Premier League, rappresentando un piccolo grande rimpianto per Giuntoli, De Laurentiis e tutti i suoi estimatori italiani. Con la giusta offerta, uno come l’ex Spezia sarebbe potuto restare in Serie A.