“Visite mediche”: calciomercato Napoli, che capolavoro di Giuntoli

Il Napoli all’opera sul mercato per migliorare ulteriormente la rosa di Spalletti. Giuntoli compie il capolavoro, fissate le visite mediche.

Cinquanta punti nel solo girone d’andata e un cammino tanto netto quanto spettacolare. Il Napoli ha ripreso in questo 2023 da dove aveva lasciato, con una serie di performances che hanno staccato violentemente gli scetticismi creatisi dopo la sconfitta di San Siro. La formazione di Luciano Spalletti ha fatto il vuoto dietro a sé, rispondendo anche a tono dopo la sfortunata e rocambolesca sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese.

Adesso, nel mirino degli azzurri c’è la gara contro la Roma: la prima di diciannove tappe che dividono il Napoli dal grande sogno Scudetto. Un sogno che anche la dirigenza sta alimentando, aiutando e sostenendo Luciano Spalletti in sede di calciomercato. Dopo l’arrivo di Bartosz Bereszynksi a completare ulteriormente la rosa del tecnico di Certaldo, il DS Cristiano Giuntoli è pronto a calare l’ennesimo jolly di questa stagione. E regalare al suo allenatore un altro rinforzo prezioso e utile per la causa dei partenopei.

Calciomercato Napoli, arriva la splendida notizia: “Visite mediche”, il big è ormai un azzurro

Rinforzo che avrà il nome e cognome di Pierluigi Gollini. L’ex portiere di Tottenham e Atalanta è ormai in dirittura di arrivo al Napoli, come annunciato dall’edizione online de ‘Il Corriere dello Sport’. Addirittura, il noto quotidiano assicura che l’affare è alle battute conclusive tra gli azzurri e gli orobici (detentori del suo cartellino). E che addirittura: “[…] domani dovrebbero essere state fissate già le visite mediche”, così da potersi aggiungere subito alla rosa di Spalletti in tempo per la gara con la Roma.

Una bella notizia per i tifosi del Napoli, che gioiscono per l’ennesimo capolavoro di Giuntoli. In prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, il DS azzurro si assicura un portiere ancora giovane e funzionale al progetto azzurro. E che magari può riscattarsi, ritagliandosi uno spazio importante alle spalle di Alex Meret, la quale titolarità non resta in discussione.