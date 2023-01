Occhio Napoli, scoppia il caso Osimhen? L’avvocato rivela tutto

L’avvocato di De Laurentiis fa chiarezza in merito all’affare che portò Victor Osimhen dal Lille al Napoli nello scorso 2020: le dichiarazioni.

“Plusvalenza” sta divenendo un termine da far tremare le società calcistiche. Piuttosto che una risorsa per vedere accrescere un proprio investimento si sta rivelando uno strumento scottante. Anche Victor Osimhen ne ha riguardato una, per il Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis l’ha acquistato dal Lille per circa 70 milioni di euro ed è stato l’acquisto più oneroso nella storia del club campano.

Ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda su ‘TvPlay’, canale Twitch, è intervenuto quest’oggi Gino Fabio Fulgeri, legale del presidente del Napoli, per commentare cosa potrebbe accadere nelle inchieste in corso al Napoli nel merito della trattativa coi francesi per il centravanti nigeriano: “I documenti non dovrebbero fornire nuovi elementi rispetto a quanto stabilito già dalla giustizia sportiva e dai tribunali”.

Il patron De Laurentiis, infatti, è già stato scagionato da conseguenze in precedenza anche perché, come ricorda l’avvocato, “i criteri delle plusvalenze non sono predeterminabili e i giocatori sono spesso valutati anche in base alla volatilità del mercato e particolari contingenze. In questo senso la Corte Federale si è già espressa e quindi è un punto di partenza per noi. Ci affidiamo ai magistrati, che sono capaci e neutrali, siamo sereni”.

Caso plusvalenze, il legale di De Laurentiis fa il punto sull’affare Osimhen

Nessun libro nero come quello di Paratici dovrebbe essere ritrovato per ciò che concerne Giuntoli e De Laurentiis. Il legale Fulgeri poi prosegue: “Sui nuovi elementi non so come siano stati acquisiti. Possono trattarsi di gossip, soffiate. Non ne conosco il contenuto, ma i valori sono discrezionali. Non c’è una linea guida che predetermina il valore di un calciatore, è tutto rimesso alla volontà dei club. Poi sotto il profilo sportivo i criteri sono meno rigorosi, nel penale ci sono criteri ben più severi e univoci. Quindi dal punto di vista sportivo dovrebbero emergere nuovi elementi che potrebbero essere queste dichiarazioni, che però non so quanto possano ribaltare la situazione”.

L’avvocato di De Laurentiis infine ritiene che non dovrebbero esserci grosse novità e quindi mutamenti di situazione per il Napoli: “Dagli elementi acquisiti non ritengo possano emergere delle novità per la giustizia sportiva, la quale ha già prosciolto il Napoli. Il club è sereno sul fatto che non ci saranno delle sorprese. Rispetto agli elementi acquisiti abbiamo modo di pensare che ci sarà proscioglimento anche in sede penale e questo è quanto. Rischia un processo e poi si vedrà”.