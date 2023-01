😮 Osimhen ha superato anche Haaland: la statistica sorprendente

Il Napoli si gode la vittoria contro la Salernitana arrivata anche grazie a un super Victor Osimhen: la statistica lo incorona.

Il Napoli di Luciano Spalletti sembra poter lavorare ormai come una macchina perfetta. Il tecnico è riuscito a infondere la giusta fiducia nel gruppo. E a questo si sono poi aggiunte personalità che hanno fatto la differenza. Una di queste è senza dubbio Victor Osimhen. C’è un dato che lo incorona.

La vittoria nel derby contro la Salernitana è arrivata grazie ai gol di Giovanni Di Lorenzo prima e di Victor Osimhen dopo. Se il capitano ha avuto il merito di sbloccare una gara sicuramente difficile, l’attaccante ci ha messo ancora una volta la propria firma.

In questa stagione in particolar modo, infatti, Victor Osimhen sta avendo l’opportunità di mostrare le sue qualità che per gli avversari sono devastanti. Oltre alla forza fisica e alla velocità, il senso del gol e il ruolo che sta ormai da tempo svolgendo sono risultati spesso e volentieri particolari. Perciò adesso, anche per lui, è arrivata un’altra importante soddisfazione.

Napoli, che statistica per Osimhen! Nessuno meglio di lui nei cinque maggiori campionati europei

Victor Osimhen, quindi, sta conducendo la classifica marcatori in Serie A con le reti segnate in totale finora. È infatti a più due sulla fenomenale scoperta dell’Atalanta, ovvero Lookman. Ma il dato che balza all’occhio, e che gli ha permesso di superare anche un mostro del calcio contemporaneo come Erling Haaland, è che fin qui nel campionato italiano di massima serie ha segnato ben 13 gol e servito 1 assist.

Nessuno ha quindi fatto meglio di lui negli altri cinque maggiori campionati d’Europa. Osimhen sa di essere fondamentale per il Napoli e si gode questo splendido momento di forma, tanto suo quanto della squadra. I tifosi sanno che quando c’è lui in campo spesso e volentieri il gol o la giocata decisiva sono dietro l’angolo.