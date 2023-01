Il Napoli prende Gollini: il calciatore fa anche un altro mestiere

Il Napoli sta per definire l’arrivo di Pierluigi Gollini in rosa: sarà il secondo portiere alle spalle di Alex Meret. Ma quello di calciatore non è il suo unico mestiere.

Non sarà Salvatore Sirigu ad accompagnare Alex Meret nella seconda parte di stagione del Napoli. La società partenopea è vicina a definire lo scambio con la Fiorentina e portare in azzurro Pierluigi Gollini. L’ex Atalanta, il quale ha vissuto anche una breve esperienza al Tottenham in prestito, è desideroso di affrontare questa nuova avventura professionale, ben consapevole che sarà un comprimario perché il titolare nella formazione di Spalletti è il friulano.

Per il Napoli sarà davvero un unicum poter contare sull’apporto di due calciatori giovani. Meret ha appena 25 anni mentre Gollini 27 compiuti. Entrambi però vantano già una discreta esperienza professionale, che prevede anche l’aver difeso i colori della Nazionale italiana. Le ultime stagioni di Gollini ne hanno ridimensionato le prospettive, poiché ha riscontrato delle difficoltà sopratutto in Inghilterra nello sviluppare il proprio talento e renderlo continuativo in quanto a prestazioni di qualità.

Quella col Napoli potrebbe rappresentano l’occasione del riscatto, sebbene avrà a disposizione uno spazio ridotto. Ciò non toglie che gli azzurri in futuro possano decidere di trattenerlo. Ciò che sembra garantito è che Gollini con la sua estrosa personalità possa trovarsi davvero a proprio agio nello spogliatoio del Napoli e in città.

Napoli, Gollini in dirittura d’arrivo: tutti i segreti del prossimo portiere azzurro

Il portiere italiano ha svariate passioni, che non riguardano soltanto l0ambito calcistico. Infatti, Gollini pratica da molto tempo la boxe. Lontano dal campo verde, si destreggia con guantoni e sacco, e conta su un preparatore atletico personale per perfezionarsi anche in quest’altra disciplina. D’altronde sembra essere molto attento ai dettagli, anche sotto il profilo fisico: rispetto una ferrea dieta, rigorosamente mediterranea non disdegnando di tanto in tanto la possibilità di una piazza o un gelato.

La parte più interessante però riguarda la grande passione per la musica rap. Il soprannome ‘Gollorius’ infatti rappresenta un omaggio al noto rapper statunitense Notorius B.I.G. scomparso molto giovane e in circostanze non ancora chiarite. Tempo fa, inoltre, il futuro portiere del Napoli ha anche investito in una linea d’abbigliamento, dal nome “Ventiduesimo” e la passione per la moda la manifesta anche con un tratto distintivo: indossa sempre una collana col suo numero di maglia, il 95.