Kvaratskhelia, terribile dramma: la notizia è la peggiore possibile

Il Napoli si proietta, dopo la vittoria contro la Salernitana alla prossima sfida, stando però vicino a Kvaratskhelia dopo quanto accaduto.

Il Napoli ha aggiunto, grazie alla vittoria del derby contro la Salernitana, un ulteriore importante tassello al proprio percorso di questa stagione. Si è così diplomato campione d’inverno e ha mantenuto ben saldo il primo posto in classifica. Per l’occasione nel derby campano è però stato assente, a causa di una sindrome influenzale, Kvaratskhelia. Colpito anche da un notizia molto brutta.

Il giocatore, infatti, non ha potuto essere inserito nella lista dei convocabili di Luciano Spalletti perché ancora non al 100% delle proprie condizioni fisiche. Ma a catturare l’attenzione dei tifosi azzurri era stata, proprio prima del derby, anche una foto postata come story sul proprio profilo ‘Instagram’.

In questa foto infatti lo sfondo nero e il simbolo bianco in evidenza su di esso ha voluto rimandare a un lutto. Solo successivamente si è scoperto a cosa il giocatore ha voluto fare riferimento. La notizia ha colpito particolarmente in quanto drammatica. Ecco cos’è accaduto.

Napoli, Kvaratskhelia a lutto per quanto successo in Georgia: la notizia è stata delle peggiori

Il Napoli, perciò, si è stretto attorno a Kvaratskhelia per la notizia di cronaca nera che l’ha colpito particolarmente, anche se indirettamente. L’attaccante ha fin da subito dimostrato un forte attaccamento al proprio Paese d’origine. E la foto ha voluto rappresentare la sua vicinanza alla Georgia per una strage lì che è stata commessa.

Solamente poche ore prima della gara contro la Salernitana, infatti, è arrivata la notizia del gesto compiuto da un cittadino georgiano. La persona in questione ha ucciso cinque persone, tra cui un agente di polizia, nella città di Sagarejo. Posizionata a est della capitale Tbilisi del Paese. La società allora ha voluto, a sua volta, mostrare la propria solidarietà al giocatore per quanto di drammatico avvenuto.