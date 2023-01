😱 Fa le valigie e se ne va: Napoli, l’addio è definitivo

Il Napoli si appresta a salutare un calciatore. L’addio avverrà a titolo definitivo: la trattativa è stata completata, si attende l’annuncio.

Il Napoli, nonostante il primato in classifica, a gennaio si è reso protagonista di un buon numero di operazioni di mercato. Dalla Sampdoria ad esempio, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 1.8 milioni, è arrivato Bartosz Bereszyński autore di un debutto da dimenticare con la maglia azzurra. A salutare la compagnia, invece, sono stati Alessandro Zanoli (alla Doria) e Nikita Contini, preso dalla Reggina.

E non finirà qua, perché entro la fine del mese il club provvederà ad ufficializzare altre due operazioni legate tra loro. Quelle riguardanti Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu. I quali, di fatto, si scambieranno il ruolo di sostituto del titolare Alex Meret. I contatti con la Fiorentina e l’Atalanta (proprietaria del cartellino del portiere) hanno prodotto la tanto auspicata fumata bianca ed ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte delle società coinvolte.

Gollini, in particolare, sbarcherà alla corte di Luciano Spalletti in prestito con diritto di riscatto pari a 5 milioni e proverà a rilanciarsi dopo le ultime delusioni vissute. L’esperienza vissuta al Tottenham nella scorsa stagione, ad esempio, si è rivelata priva di soddisfazioni (nessuna presenza in Premier League). In Toscana, invece, è scivolato indietro nelle gerarchie di Vincenzo Italiano venendo superato da Pietro Terracciano.

Napoli, Sirigu ai saluti: arriva Gollini

A fargli posto sarà , come detto, Sirigu. L’ex Genoa, stando a quanto riportato oggi su Twitter da Giovanni Scotto, si svincolerà dal Napoli e si trasferirà alla Viola a titolo definitivo. Per lui è pronto un contratto fino al 30 giugno con opzione per il 2024 in base alle presenze effettivamente totalizzate. Una chance che gli consentirà di tornare protagonista e giocare sia in Coppa Italia che in Conference League.

Il Napoli, in questo modo, si è aggiudicato un elemento voglioso di rivalsa che costringerà Meret ad alzare ulteriormente il livello delle proprie prestazioni. Un altro colpo per consolidare la rosa a disposizione di Spalletti ed avvicinarsi al sogno di vincere lo scudetto. Sono giorni impegnativi per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, già al lavoro anche per progettare la versione 2023/2024 del Napoli.