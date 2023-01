“Inguardabile…”: beffa Napoli, la sentenza è davvero dura

Un calciatore del Napoli è finito nel mirino di un giornalista a causa della prestazione offerta martedì in Coppa Italia contro la Cremonese.

Il Napoli prova a risollevarsi, dopo la sconfitta rimediata per mano della Cremonese. Una sconfitta inattesa dal popolo azzurro, giunta contro l’ultima in classifica in campionato, che ha fatto sfumare il primo obiettivo stagionale. La Coppa Italia non era in cima alle preferenze ma il ko ha fatto comunque male a Luciano Spalletti, il quale in queste ore ha riguardato più volte il match in questione al fine di individuare i problemi da risolvere.

Tante le criticità trovate, a partire dalla prova decisamente al di sotto delle aspettative offerta da chi è sceso in campo. A centrocampo, ad esempio, la squadra ha fatto fatica a far girare la palla come nei giorni migliori: ritmi compassati, poca pulizia nel tocco ed errori in qualità industriale. Tanguy Ndombele (ancora in difficoltà) e Gianluca Gaetano hanno fatto sentire la mancanza dei titolari mentre la difesa è apparsa fin troppo perforabile.

Kim Min-jae e Amir Rrahamani sono di bel altro livello rispetto a Leo Ostigard e Juan Jesus (in scadenza di contratto) tuttavia la coppia composta dal norvegese e dal brasiliano sembrava poter reggere le offensive dei grigiorossi. Così, invece, non è stato. Male anche Bartosz Bereszyński, alla sua prima apparizione dal primo minuto con indosso la maglia del Napoli.

Napoli, stroncata la prestazione di Bereszyński con la Cremonese

Il polacco, preso nei giorni scorsi dalla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto, è stato più volte infilato dagli avversari offrendo una scarsa copertura in fase di non possesso. A stroncare la sua prestazione ci ha pensato oggi il direttore di ‘Radio Marte’ Enrico Fedele, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Ha fatto una partita inguardabile nella fase difensiva”.

L’ex Doria, in ogni caso, non è l’unico ad essere finito dietro la lavagna. “Non è stata solo colpa sua. L’altra sera è mancato un apparato difensivo di centrocampo che lo salvasse, nella partita di esordio”. Sabato, contro la Salernitana che ha deciso di richiamare Nicola, il Napoli avrà l’occasione di mettersi la sconfitta alle spalle e ripartire. Nell’occasione Spalletti metterà in campo la migliore formazione possibili. Serve una vittoria, per zittire le polemiche.