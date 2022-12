💣 “C’è l’ok del calciatore”: non solo Bereszynski. Napoli, che colpo

Napoli, occhio all’indiscrezione di mercato che arriva all’improvviso. Ci sarebbe già l’ok del calciatore per il suo trasferimento in azzurro

Non manca molto, altri tredici giorni e la Serie A tornerà a prendersi le luci della ribalta. Il Napoli ha nel mirino la gara contro l’Inter in programma il 4 gennaio, dove a San Siro gli azzurri dovranno rimettersi nuovamente alla prova per difendere il grosso vantaggio accumulato in classifica sino adesso. Un qualcosa tutt’altro che semplice, considerando anche il grande valore della formazione allenata da mister Simone Inzaghi e dal coefficiente di difficoltà intrinseca della partita.

Nel mentre, Luciano Spalletti bada a non curarsi troppo dell’intoppo avuto nelle ultime due amichevoli invernali. Contro Villarreal e Lille, il Napoli ha dimostrato punti deboli che ora il DS Cristiano Giuntoli può tamponare sul mercato. L’arrivo di Bartosz Bereszynski è sempre più vicino, con lo scambio con Zanoli pronto a messere in atto sull’asse con la Sampdoria. Eppure, il colpo proveniente da Genova potrebbe non essere l’unico per questo mese di gennaio, con gli azzurri pronti a scommettere anche su un altro talento.

Napoli, colpo di scena per Bamba del Lille: l’indiscrezione è chiarissima, c’è già l’ok del calciatore

Talento come Jonathan Bamba, qualitativo esterno del Lille che si sta mettendo in mostra nella formazione di Paulo Fonseca. Il 26enne attaccante piace a tanti top club europei, ma alla corsa per lui si sarebbe iscritto anche il Napoli, rimasto ulteriormente stregato da lui nel corso dell’amichevole disputata ieri. E di qui, la redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ rivela il colpo di scena sul mercato e lancia l’indiscrezione: “C’è l’ok del calciatore ad un eventuale trasferimento in azzurro”.

Non solo Bereszynski, dunque, per Cristiano Giuntoli, che inizia a lavorare già in vista della prossima stagione. Bamba sarebbe un colpo da attuare per la prossima stagione, aggiungendo un’ala capace di giocare sia sulla destra che sulla sinistra. Soprattutto, aggiungendo un calciatore che potrebbe raccogliere l’eredità di Hirving Lozano, possibile partente a fine stagione.