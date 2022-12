“Riparliamone a giugno”: Napoli, l’obiettivo di mercato spiazza tutti

Il Napoli lavora costantemente in vista della ripresa della Serie A. Intanto Giuntoli e Spalletti valutano alcuni nomi della Serie A.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta lavorando con attenzione alla ripresa della Serie A, una situazione assolutamente inedita per il nostro campionato. La squadra ha disputato una serie di amichevoli per preparare al meglio la sfida del 4 Gennaio contro l’Inter, big match subito decisivo per le sorti del campionato azzurro. Un’eventuale vittoria consentirebbe agli uomini di Spalletti di volare avanti in campionato.

La formazione di Luciano Spalletti ha terminato il 2022 con l’amichevole di ieri sera al Maradona contro il Lille, ma le cose non sono andate come previsto. La squadra, a partire dalla stella Kvicha Kvaratskhelia, è apparsa fuori condizione ed è crollata con un clamoroso 4 a 1. I francesi si trovavano in una condizione migliore, ma il divario è apparso eccessivo ed in particolare Spalletti e i suoi uomini hanno risentito delle assenze di gente come Kim, Rrahmani o Anguissa.

Il club azzurro pensa anche al mercato e valuta diversi nomi per il mercato invernale e per quello estivo. Un calciatore, recentemente, accostato alla formazione partenopea è il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi. Il laterale mancino si è raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha dato importanti indicazioni circa il suo futuro.

Napoli, Parisi e le parole sulle scelte future

Il talentuoso giovane terzino ha raccontato alla rosea: “L’interesse delle big? Ora non penso ad un salto, mi fa piacere ovviamente, ma penso solo all’Empoli ed alla salvezza. Sto lavorando duramente per migliorare e non voglio distrazioni. Riparliamone a giugno, dopo aver salvato l’Empoli. Sono molto riconoscente a questo club”. Parisi ha parlato della possibile permanenza in Serie A o la partenza verso un altro campionato:

“Per me non fa differenza, l’importante è che la squadra dove andrò creda davvero in me. E’ fondamentale per me giocare a calcio. Idoli? Studio tutti, ma non ho un vero modello. In passato seguivo Roberto Carlos, ma anche il terzino spagnolo Jordi Alba”. Parisi si è raccontato a 360 gradi svelando diversi aneddoti.