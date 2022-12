Napoli, salti di gioia per Spalletti: è ufficiale, finalmente ci siamo

Una grande notizia per Luciano Spalletti. La notizia è ufficiale ed è arrivata direttamente dal club azzurro in questi minuti.

Mancano ormai pochissimi giorni alla ripresa del campionato. Questo periodo di sosta, che ha visto il Napoli giocare amichevoli prima in Turchia e poi al Maradona, ha messo in evidenza una squadra nel pieno di una preparazione particolare. E cosi contro Villarreal e Lille si è vista una squadra sulle gambe, che è evidentemente sta patendo proprio le difficoltà di un periodo particolare ed inedito come la lunga sosta per i Mondiali che si sono tenuti in Qatar.

Ed ora sta per aprirsi anche il mercato, altro elemento sul quale ovviamente ci sarà da ragionare anche in casa Napoli. Non dovrebbero esserci grossi movimenti, se non quelli di Bartosz Bereszynski e Nikita Contini in entrata, con Zanoli che andrà a Genova ed il futuro di Diego Demme e Salvatore Sirigu ancora tutto da definire.

Napoli, che notizia per Spalletti: adesso è ufficiale

La società vuole che squadra e allenatore restino concentrati sul campo, e cosi servirà ancora lavorare prima del ritorno in campo il 4 gennaio, quando il Napoli si ritroverà a San Siro per l’importante sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio in vista di questo importante match, c’è una notizia che di sicuro avrà fatto esultare lo stesso Spalletti. Un sospiro di sollievo, soprattutto per gli evidenti problemi emersi durante le ultime amichevoli anche per quanto riguarda il comparto arretrato.

Amir Rrahmani, come riportato dal sito ufficiale del Napoli, si è allenato regolarmente con il gruppo. L’allenatore aspettava il rientro del giocatore kosovaro, rimasto ai box per diverse settimane a causa di un infortuno. Il suo rientro è un’ottima notizia, anche in vista del ritorno di Kim. Spalletti, al netto di sorprese dell’ultimo minuto, potrà contare cosi sulla difesa titolare per la partita contro l’Inter.