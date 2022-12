Napoli, sospiro di sollievo per Spalletti: l’annuncio arriva da Torino

Il Napoli riflette dopo le sconfitte con il Villarreal e il Lille. Intanto da Torino arrivano buone notizie in vista della sfida con la Juve.

Due ko che, inevitabilmente, hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme. Il Napoli riflette dopo la sconfitta patita ieri per mano del Lille: la seconda nel giro di pochi giorni, dopo quella del 17 dicembre subita sempre allo stadio “Maradona” con il Villarreal. Test che hanno dimostrato quanto sia ancora lunga la strada che conduce alla forma migliore e che obbligheranno la squadra campana a lavorare sodo in vista della ripresa del campionato.

Il mese di gennaio si preannuncia ricco di insidie per il gruppo di Luciano Spalletti. Il 4 gennaio, in particolare, è in programma la trasferta sul campo dell’Inter quinta ma ancora a -11 dalla vetta. In seguito, si terranno le sfide con la Sampdoria (8), la Juventus (13), la Cremonese in Coppa Italia (17), la Salernitana (21) e la Roma (29). Gare impegnative, che i partenopei dovranno affrontare con il massimo della concentrazione.

Fin qui, infatti, la marcia tra Serie A e Champions League è stata ai limiti della perfezione. Da gennaio in poi, però, sarà necessario alzare ulteriormente i giri del motore. Da qui l’idea del mister originario di Certaldo di approfittare del ritiro invernale per provare nuove soluzioni tattiche in modo tale da rendere imprevedibile la propria squadra. Oggi, intanto, sono arrivate delle buone notizi per Spalletti riguardanti la partita contro la Vecchia Signora e le condizioni fisiche di Paul Pogba.

Napoli, Pogba non ci sarà il 13 gennaio: sorride Spalletti

Il francese, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, con tutta probabilità non riuscirà a rientrare nella lista dei calciatori bianconeri convocati. In queste settimane ha fatto sì dei passi in avanti tuttavia il suo rientro in campo, al momento, continua ad essere piuttosto distante. Il ritorno, salvo ulteriori slittamenti, avverrà il 19 gennaio o il 29 dello stesso mese (in entrambe le occasioni contro il Monza).

Tutto, in ogni caso, dipenderà dall’esito dei successivi esami a cui l’ex Manchester United si sottoporrà. Massimiliano Allegri, quindi, dovrà ancora affidarsi ad altri elementi della rosa per cercare di risalire in classifica e avvicinarsi al primo posto. Per Spalletti, invece, un ostacolo in meno da affrontare. Ma guai ad abbassare la guardia. Gennaio sarà un mese cruciale per le ambizioni di glorie azzurre.