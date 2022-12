Juventus, non finiscono i guai con Pogba: e il Napoli gongola

Il Napoli, al rientro in campo in Serie A, avrà da affrontare diversi big match: contro la Juventus potrebbe essere ancora assente Pogba. Le ultime.

Il Napoli si prepara a tornare in campo, così come le altre squadre impegnate in Serie A. L’esperienza dei Mondiali in Qatar, di questo 2022, sta quasi per volgere al termine. Manca solamente da capire quale sarà la nazionale campione del mondo di quest’edizione, considerando che a vedersela ci saranno Argentina e Francia. In vista dei big match che gli azzurri dovranno affrontare al rientro, però, un big potrebbe ancora essere assente. Le ultime.

Il Napoli, a partire dal 4 gennaio, dovrà affrontare tra le big l’Inter, la Juventus e la Roma. Proprio contro i bianconeri, campo di prova importante, potrebbe esserci ancora un’assenza pesante tra le file della squadra avversaria. Perché Paul Pogba ancora non appare al 100% della propria condizione fisica.

Ricaduto in un nuovo infortunio proprio quando, poco prima della sosta, stava tornando a disposizione di Massimiliano Allegri, il francese ha dovuto dare il proprio forfait anche al Mondiale. Vedrà e sosterrà perciò a distanza i suoi connazionali in campo nella giornata di domenica. Le ultime sulle sue condizioni.

Napoli-Juventus, possibile assenza di Pogba in campo al Maradona: il recupero potrebbe essere più lungo

Paul Pogba non vede l’ora di poter tornare a disposizione della Juventus, che fin qui in questa stagione non ha praticamente mai potuto affidarsi alle sue qualità. Secondo quanto riferito quest’oggi da ‘TMW’, poi, per quello che sembrava poter essere il match del suo rientro in campo potrebbero esserci nuove complicazioni.

O meglio, nei giorni di vacanza a Miami il centrocampista è stato seguito da un membro dello staff medico della Juventus. E ha poi a Torino iniziato a seguire l’intero percorso stilato per il suo recupero, con lavoro in palestra e tutti i dettagli del caso. Ma ancora non ha ripreso a lavorare sul campo, quindi presumibilmente potrebbe ora slittare anche il suo rientro in gruppo. Motivo per cui diventa più difficile, per i bianconeri, riaverlo a disposizione già per il 13 gennaio contro il Napoli al Maradona.