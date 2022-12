“Perché no?”: Tonali sfida il Napoli in diretta

Tonali, in un’intervista odierna, ha spiegato di credere ancora alla rimonta scudetto. Il guanto di sfida al Napoli è stato lanciato.

Test di grande prestigio per il Milan, impegnato oggi alle ore 16.30 sul campo del Liverpool. Un’amichevole che consentirà alla squadra di mettere altra benzina nelle gambe e fare un altro passo verso la migliore condizione fisica. La ripresa del campionato si avvicina sempre di più ed il 4 gennaio, in occasione della trasferta a Salerno, i rossoneri proveranno a ripartire forte in modo tale da avvicinarsi alla vetta.

Al momento i punti di distanza dal Napoli primo sono 8. Un gap figlio di alcune battute d’arresto inattese dall’ambiente, come ad esempio le sconfitte patite per mano proprio degli azzurri e del Torino e del pareggio contro la Cremonese. A pesare, inoltre, è stato lo scarso contributo in fase realizzativa fornito alla causa dai nuovi acquisti. Charles De Ketelaere ad esempio, pagato oltre 35 milioni, non è riuscito ad ambientarsi al meglio nella nuova realtà faticando ad inserisci negli schemi tattici dei Campioni d’Italia.

Per lui appena un assist in 18 presenze complessive e tante prestazioni incolori che, di fatto, lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Stefano Pioli. Male anche Divock Origi, autore di un gol e di un passaggio vincente in 14 apparizioni. Troppo poco per l’ex Liverpool, frenato spesso da alcuni problemi di natura fisica. Il club, in ogni caso, crede nella rimonta scudetto. A suonare la carica, in particolare, ci ha pensato Sandro Tonali.

Milan, Tonali suona la carica scudetto

Il centrocampista, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato di ritenere ancora fattibile la conquista dello scudetto. “Se ci crediamo? Mi chiedo semmai il contrario: perché non dovremmo farlo. Siamo fiduciosi per due motivi. Primo, perché non si sono ancora giocate oltre la metà delle partite, ci sono tantissimi punti a disposizione”.

In secondo luogo, ha detto l’ex Brescia, “questo Milan è davvero forte. È vero che abbiamo lasciato punti per strada, ci sono state partite di cui non siamo pienamente soddisfatti. Èd è un errore che non vogliamo ripetere”. Il guanto di sfida è stato lanciato. Tonali, e insieme a lui l’intera squadra rossonera, farà di tutto per raggiungere la seconda stella. Il Napoli è avvertito.