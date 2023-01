Napoli, colpo di scena: Giuntoli prepara il nuovo blitz

Cristiano Giuntoli è impegnato nella proposta che solidifichi ancora di più il rapporto del Napoli col calciatore: improvvisamente potrebbe arrivare la firma. I dettagli.

Napoli-Roma potrebbe essere la prima gara azzurra di Pierluigi Gollini. Secondo le ultime indiscrezioni in circolazione, il portiere potrebbe sostenere le visite mediche mercoledì e poi passare alla firma del contratto di prestito con la squadra di Luciano Spalletti. Nel contempo un treno verso Firenze pare lo prenderà Salvatore Sirigu, il quale si trasferirà proprio alla Fiorentina. Uno scambio che accontenta tutte le parti in causa, sia i due club che i due calciatori.

Nel caso di Gollini il Napoli probabilmente potrà contare sul diritto di riscatto a fine stagione fissato a circa 8,5 milioni di euro. Va ricordato che è l’Atalanta la proprietaria del cartellino del calciatore, quindi eventualmente in estate Aurelio De Laurentiis dovrà discuterne con la famiglia Percassi.

All’incirca sei mesi di tempo avrà a disposizione l’ex portiere del Tottenham per dimostrare di potersi guadagnare la permanenza all’ombra del Vesuvio. Non sarà un compito semplice, poiché si preannunciano scarne le possibilità, nella misura in cui il titolare indiscutibile è Alex Meret, autore di grandi prestazioni in stagione, risultato di una crescita costante.

Napoli, rinnovo Meret: la società azzurra vuole prolungare l’accordo

Proprio la situazione dell’estremo difensore friulano potrebbe essersi ribaltata. Fin quando David Ospina ha scelto di non rinnovare il suo vincolo col Napoli, Meret sembrava poter cambiare aria poiché a corto di continuità con gli azzurri. Invece in stagione si sta confermando ad altissimi livelli e perciò il Napoli predispone tutto per un rinnovo adeguato.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo aver siglato un accordo per un altro anno, il Napoli sarebbe a lavoro per definire un vincolo più gratificante per il portiere e più rassicurante per il futuro azzurro. Si tratterrebbe di un allungamento della scadenza attualmente prevista per giugno 2024. I termini precisi delle idee del Napoli non sono ancora chiari, ma indubbiamente la disponibilità e le intenzioni combaciano fra le due parti in causa.