Napoli-Roma, De Laurentiis accontenta tutti: nuovo colpo in panchina

Il Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo giocatore: fissate le visite mediche, manca ormai pochissimo al trasferimento. Può arrivare prima della Roma.

Il Napoli si sta preparando per affrontare la Roma in campionato. Big match in vista, quindi, dopo la vittoria conquistata contro la Salernitana e, proprio per la prossima gara al Maradona, potrebbe essere già a disposizione il nuovo rinforzo. Le ultime.

Il Napoli si affida ancora una volta a Cristiano Giuntoli per portare a compimento le operazioni di mercato che possano andare ad aiutare la squadra. Ormai in dirittura d’arrivo è, a tal proposito, l’affare che porterà Pierluigi Gollini in azzurro.

Per il portiere, di proprietà dell’Atalanta, sono state fissate le visite mediche e un’accelerazione della chiusura della trattativa potrebbe metterlo a disposizione di Spalletti già per la gara contro la Roma.

Napoli-Roma, Gollini già tra i convocati? Le ultime sull’estremo difensore che vestirà di azzurro

Il Napoli si sta preparando per accogliere Pierluigi Gollini tra le proprie file. Il portiere, di proprietà dell’Atalanta, arriverà in prestito in azzurro dopo aver trascorso gli ultimi mesi alla Fiorentina. E, di rimando, proprio in Viola andrà Salvatore Sirigu che intende ritrovare un posto da protagonista dopo aver svolto finora il ruolo di secondo dietro Alex Meret.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, quindi, è tutto in chiusura per il trasferimento di Pierluigi Gollini a Napoli. L’estremo difensore è atteso a Villa Stuart per le visite mediche nella giornata di mercoledì. Poi arriveranno le firme sul contratto. In questo modo il giocatore potrà essere già in panchina con la sua nuova squadra contro la Roma, per il match da giocare domenica sera alle 20:45.