Mancini lascia i napoletani senza parole: la sentenza è netta

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, non ha dubbi: si esprime nettamente sul Napoli e sulla stagione di Serie A in corso.

Il prossimo 23 marzo 2023 lo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ di Napoli per una serata sarà la casa dell’Italia. La Nazionale di Roberto Mancini tornerà a Fuorigrotta dopo molti anni e sfiderà l’Inghilterra. Un match di lusso per il palcoscenico di Napoli poiché si tratta della gara di qualificazione alla prossima edizione degli Europei. Accorreranno i tifosi, anche perché sarà l’occasione per vedere in campo con la Nazionale alcuni beniamini, quali sono capitan Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Alex Meret.

E parlando di sfide di lusso, i sostenitori del Napoli di Luciano Spalletti vi sono abituati. La prima parte della stagione 2022-23 si è conclusa con i fuochi d’artificio per la squadra partenopea allo ‘Stadio Arechi’ di Salerno. La vittoria del derby campano è stata la 16esima nel girone d’andata. Il Napoli ha maturato soltanto una sconfitta, contro l’Inter, e il girone d’andata la concluso cn 50 punti.

Una media straordinaria, che ben si sposa con quanto visto sul terreno di gioco dei vari stadi: gli azzurri hanno mostrato grande superiorità rispetto agli avversari e si sono resi interpreti di un gioco altamente godibile e dalle invidiabili geometrie.

Italia, Mancini sul Napoli: “È la squadra migliore del campionato”

Ne ha parlato anche il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, in occasione di una tavola rotonda con Gianmarco Pozzecco (Ct Nazionale Pallacanestro), Ferdinando De Giorgi (Ct Nazionale Pallavolo) e Alessandro Campagna (Ct Nazionale Pallanuoto) organizzata a Roma dal CONI. Di seguito alcune delle sue riflessioni: “La stagione di Serie A fino ad oggi ha detto che c’è qualche ragazzo che non gioca, come al solito. Poi sta dicendo il campionato che la squadra migliore è il Napoli”.

Una riflessione fugace poi anche sulla complessa situazione della Juventus, ad ora penalizzata di 15 punti in classifica dopo la sentenza della Corte federale d’Appello: “Non so se la situazione potrà influenzare i giocatori. I calciatori poi vanno in campo, pensano ad allenarsi e a giocare, non credo”.