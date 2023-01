Italia, l’annuncio di Mancini sorprende tutti: accadrà a Napoli…

Arriva l’annuncio di Roberto Mancini durante la conferenza stampa odierna. Grande notizia per la nazionale e per la città di Napoli.

Dopo le ultime delusioni anche legate ai Mondiali, l’Italia si prepara a ripartire. Roberto Mancini ha ben chiara la strada da seguire, e servirà grande determinazione per arrivare all’obiettivo che in questo caso è rappresentato, almeno nel breve periodo, dalla Nations League. Poi di nuovo l’Europeo, ed infine arriverà anche il tempo di guardare ai prossimo Mondiali del 2026. Step by step.

Ad oggi la nazionale ha bisogno di ripartire e lasciarsi alle spalle la brutta parentesi legata alla mancata partecipazione in Qatar. Una macchia che si vede, è evidente, ma che non ha portato a grandi stravolgimenti sotto il punto di vista della gestione della nazionale. Tutti i vertici sono rimasti al loro posto, compreso il commissario tecnico Roberto Mancini.

C’è grande consapevolezza, evidentemente, che il progetto in essere è ancora valido, anche al netto di una delusione cosi importante come il pass gettato al vento per partecipare a Qatar 2022. Secondo Mondiale mancato, tra l’altro, il che aumenta anche il carico di responsabilità per il futuro.

Italia, ecco l’annuncio di Mancini: cosa accadrà a Napoli a marzo

Oggi c’è stato un primo passaggio importante legato alla presentazione delle nuove maglie. Un momento simbolico, che per forza di cose indica una nuova strada ed un nuovo ciclo che si apre. Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa anche in vista del prossimo impegno della Nations League: “Chi preferirei incontrare tra Croazia, Olanda e Spagna a giugno prossimo in semifinale in Nations League? Sono tre Nazionali molto forti, una vale l’altra, per noi l’importante sarà vincere”, la parole del commissario tecnico.

Poi l’annuncio riguardo proprio la nuova maglia della nazionale: “Indosseremo la nuova maglia per la prima volta a marzo, a Napoli contro l’Inghilterra. Una partita che ormai è un classico. Non sarà semplice, ma vogliamo far bene sin da subito”, ha detto ancora Roberto Mancini. Saranno felici i tifosi dell’Italia che si recheranno allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida contro la nazionale inglese.